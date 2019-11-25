2019-11-28T15:28:00+03:00
Общество

Вячеслав Моше Кантор: Обет «вечно помнить» должны дать люди всего мира

В Иерусалиме прошла пресс-конференция, приуроченная к началу подготовки к Пятому Всемирному форуму памяти Холокоста
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На фото слева направо: председатель «Яд Вашем» Авнер Шалев, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, президент Израиля Реувен Ривлин, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. Фото: Амос Бен Гершом.На фото слева направо: председатель «Яд Вашем» Авнер Шалев, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, президент Израиля Реувен Ривлин, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. Фото: Амос Бен Гершом.
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На мероприятии присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, министр иностранных дел Исраэль Кац, председатель дирекции Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев и президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. Участники конференции рассказали о значимости этого исторического события и острой необходимости бороться с антисемитизмом и отрицанием Холокоста.

Сегодня, когда наблюдается рост антисемитских и ксенофобских настроений по всему миру, а также резко увеличилось количество преступлений на их почве, проведение данного мероприятия особенно актуально. Важно, учитывая сложившуюся ситуацию, сохранить память о Холокосте и исследовать его историю, прилагать усилия и направлять их на информирование людей об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдёт в мемориале «Яд Вашем» 23 января 2020 года и будет приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Мероприятие получило название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».

Своё присутствие на мероприятии уже подтвердили около 30 лидеров государств, среди которых: президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

«Обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но и люди всего мира, – убеждён основатель и президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – Еврейская жизнь в Европе снова под угрозой. Евреям ежедневно угрожают преследования и нападения на улицах, в школах, университетах, в Интернете и даже в их собственных домах. Ситуация стала настолько тяжёлой, что подавляющее большинство евреев в Европе больше не чувствует себя в безопасности».

«Это ещё один поворотный момент в истории, когда мировые лидеры должны объединиться и действовать. Одни слова не помогут, и я считаю, что в рамках Всемирного форума памяти Холокоста мы сможем разработать план действий для активной наступательной борьбы с антисемитизмом», – говорит Вячеслав Моше Кантор.

О необходимости совместной работы, глобального диалога и сотрудничества в деле борьбы с антисемитизмом уверен и глава Израиля.

«Президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии вместе с представителем Великобритании и многими другими лидерами прибудут в Иерусалим, чтобы обсудить, как мы можем противостоять антисемитизму, – заявил Реувен Ривлин. – Мы соберёмся, чтобы подумать, как передать память о Катастрофе тем поколениям, которые будут жить в мире, где уже не останется переживших Холокост, и какие шаги мы обязаны предпринять, чтобы обеспечить безопасность и защиту евреям по всему миру».

В мемориале «Яд Вашем» постоянно работают над сбором, систематизацией и обработкой информации об истории Холокоста. По словам председателя дирекции мемориала Авнера Шалева, это вопрос не только исторический, но и нравственный: через знания о Холокосте будущим поколениям можно передать понимание реальной опасности антисемитизма, расизма и ксенофобии.

«В годы Холокоста передовое общество оказалось способным оправдать истребление целого народа и культуры, опираясь на многовековые антисемитские стереотипы и даже вдохновляясь ими, – поясняет Авнер Шалев. – Причём некоторые из этих стереотипов существуют и в нашем мировом сообществе, живущем в эпоху после катастрофы. Знания об этом могут стать орудием борьбы с такими вызывающими тревогу явлениями, как антисемитизм, расизм и ксенофобия, которые сейчас распространяются по всему миру».

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