Василий Теркин начал сражаться еще на Советско-финской войне

30 ноября 1939 года части Красной армии форсировали реку Сестру и началась война СССР с Финляндией. Финнов хотели разгромить за три недели, но боевые действия растянулось на три с половиной месяца. Убитыми и ранеными мы потеряли более 350 000 человек! До сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, кто спровоцировал конфликт. Сталин, безусловно, хотел отодвинуть границы от Ленинграда и установить в Финляндии марионеточное правительство большевистского деятеля Отто Куусинена, советизировать страну. Получилось не все. Однако опыт Финской войны очень помог в Великую Отечественную, об этом говорят экспонаты Музея современной истории России.

В бой шли с... памятками

Одна из главных целей войны все же была достигнута: Советский Союз отодвинул границу, получив часть Карельского перешейка. В аренду на 30 лет СССР был передан полуостров Ханко для создания там военно-морской базы. К тому же у финнов мы многому научились.

Когда началась война, оказалось, что Красная армия была совсем не готова к боевым действиям в зимний период, поэтому для солдат, выпускались различные памятки, например, «Как вести себя при обморожении». А обморожения случались часто, ведь в начале войны в трескучие морозы наши солдаты были одеты в обычные шинели, тонкое белье, ботинки с обмотками. В памятке, правда, были довольно банальные советы: одевайтесь теплее, растирайтесь снегом, если замерзли...

Спустя некоторое время появилась «Памятка бойцу и командиру-лыжнику». Надо сказать, что у финнов была так называемая «снежная кавалерия» - лыжники. На территории боевых действий были многочисленные леса и озера. Отряды противника быстро перемещались на лыжах по разной местности. А советские войска не могли двигаться вне дорог, просто не умели. Наши колонны финские лыжники разрезали на части, «запирали» их между озерами и добивали.

Агитброшюра.

Уже потом на лыжи поставили и красноармейцев. Битву за Москву в начале Великой Отечественной нельзя представить без наших лыжников.

Были и памятки-инструкции о том, как штурмовать знаменитую линию Маннергейма, но они не помогали. Хотя линия была построена еще в 1932 году, у наших не было даже ее подробных карт! Более того, в войсках не умели их составлять с помощью разведки боем.

Письмо пленного финна.

Финский нож

В 1940 году в Красной армии ввели специальный армейский нож. Нововведение было не случайным – во время Советско-финской войны наши военные увидели, как помогают полевые ножи финнам. Узкий клинок, длиной в 5-6 пальцев, отсутствие крестовины. Финны носили их в кожаных ножнах на цепочке.

Таким ножом можно было и врага проткнуть, и колбаску порезать, и сострогать с берез кору для росжига костра. Словом, они были очень удобны в полевых условиях. Советские офицеры в Великую Отечественную всегда носили с собой такие «финские ножи».

Рождение «Теркина»

Наша северо-восточная оперативная группа под командованием генерал-полковника Владимира Грендаля на Карельском перешейке в течение трех месяцев пыталась продвинуться в глубь Финляндии. Но за 100 дней боев, вчетверо превосходя финнов по численности, красноармейцы смогли пройти вперед всего лишь на три километра.

Боевой дух солдат нужно было как-то поднимать. Именно тогда, на «той войне незнаменитой», как писал позже Александр Твардовский, и родился образ Василия Теркина. Осенью 1939 года Твардовский работал в газете Ленинградского военного округа. Он сочинял веселые четверостишья для наших бойцов. Из этих зарисовок у поэта постепенно сформировался его знаменитый персонаж Василий Теркин - собирательный образ советского солдата: хитроумного, храброго, всегда побеждающего.

Василий Теркин - собирательный образ советского солдата: хитроумного, храброго, всегда побеждающего.

Буквально на днях в Музей современной истории России советский этнограф Клара Калиновская принесла детский альбом для рисования тех времен с вклеенными в него вырезками из армейских газет. Отец Клары Петровны Петр Черенков прошел Советско-финскую. Он вырезал из прессы сюжеты про Василия Теркина. Это были своего рода комиксы: «Как Вася Теркин белофинского связиста связал», «Как Вася Теркин помог танкистам»...

Петр Черенков собирал вырезки для своей маленькой дочери. Ведь комиксы были на уровне «Мурзилки», как мы бы сейчас сказали: «6+». Некоторые картинки маленькая Клара раскрашивала.

У многих Теркин ассоциируется с пехотинцем. Но в Советско-финскую знаменитый персонаж «воевал» в разных родах войск. На некоторых страницах альбома он на советском истребителе «Ишачке» громит белофинские «Стервятники», на других – он уже разведчик, который берет в плен вражеского офицера. Теркин воюет и как танкист, и как артиллерист.

Привет от боевых подруг и детей!

Чтобы поддержать боевой дух красноармейцев издательство «Красная звезда» выпускало специальные книжки с рассказами, стихами и песнями. Не забывали красноармейцев и советские женщины и дети. Практика писать коллективные письма бойцам появилась именно в Советско-финскую войну. Как правило, они вкладывались в подарки (теплые вещи, сладости).

А вот письма финских военнопленных использовались в пропагандистских целях: мол, все в порядке, не обижают, руки-ноги не сломаны. Ведь финская пресса вовсю описывала «зверства» советских солдат, которые якобы сразу убивают пленных. Поэтому такие письма, используемые нашей пропагандой, были очень действенными. Они рассылались в Финляндии по конкретным адресам.

Письмо пионеров на фронт.

«Ты драил господские зады!»

Были и различные листовки для солдат финской армии. Цель их часто состояла в том, чтобы донести мысль: Советский Союз не намерен захватить всю Финляндию, а только хочет обеспечить свою безопасность.

Основные усилия нашей пропаганды, естественно, были направлены на очернение фельдмаршала финской армии Карла Маннергейма. В одном из самых ярких советских плакатов, посвященных фельдмаршалу, были такие слова: «Всю темную холуйскую жизнь ты драил господские зады, не щадя языка своего. Еще под августейшими ягодицами Николая кровавого ты принял боевое крещение». Но эти усилия оказались тщетными. Хотя в самой Финляндии Маннергейма не очень любили как политического делателя, но с началом войны весьма зауважали как защитника независимости страны.