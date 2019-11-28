2019-11-28T17:01:38+03:00
Звезды

Суперженщины: Лена Летучая поразила экстремальным декольте, а Полина Гагарина — эффектным мини

Выбираем лучшие наряды знаменитостей на премии GQ Super Women [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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Лена Летучая поразила экстремальным декольте. Фото: ИД Condé Nast RussiaЛена Летучая поразила экстремальным декольте. Фото: ИД Condé Nast Russia
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За несколько недель до Нового года у звезд стартует горячая пора — надо успеть выгулять бриллианты да платья на многочисленных премиях, которые раздают в последние месяцы. В четверг 27 ноября весь цвет шоу-бизнеса собрался на премии журнала GQ, где отмечали достижения женщин в бизнесе, спорте, благотворительности и искусстве.

Полина Гагарина. Фото: ИД Condé Nast Russia

Полина Гагарина. Фото: ИД Condé Nast Russia

Полина Гагарина, которая в этот вечер удостоилась награды за «силу внутренней красоты», не забыла и о красоте внешней: не церемонию певица пришла в леопардовом обтягивающем платье, открывающем хрупкие плечи и стройные ноги.

Светлана Ходченкова. Фото: ИД Condé Nast Russia

Светлана Ходченкова. Фото: ИД Condé Nast Russia

Впрочем, ставку на мини сделали в этот вечер и другие гостьи. Актриса Светлана Ходченкова, которой в очередной раз приписывают беременность (теперь от комедианта, сценариста и продюсера Семена Слепакова), с молчаливой улыбкой развеяла слухи, выбрав маленькое черное платье по фигуре.

Ляйсан Утяшева. Фото: ИД Condé Nast Russia

Ляйсан Утяшева. Фото: ИД Condé Nast Russia

Конкуренцию Ходченковой составила гимнастка Ляйсан Утяшева в коротком платье с замысловатым рукавом-цветком. Вот уж и правда суперженщина: после завершения спортивной карьеры и рождения двоих детей Ляйсан все в такой же прекрасной форме.

Наталья Бардо. Фото: ИД Condé Nast Russia

Наталья Бардо. Фото: ИД Condé Nast Russia

Телеведущая Лена Летучая, напротив, выбрала в этот вечер наряд в пол и все равно сумела показать все достоинства фигуры: длинные ноги в высоком разрезе платья и грудь в экстремальном декольте, доходящем почти до пояса. В похожем платье появилась и актриса Наталья Бардо.

Анна Чиповская. Фото: ИД Condé Nast Russia

Анна Чиповская. Фото: ИД Condé Nast Russia

Актриса Анна Чиповская и певица Альбина Джанабаева, следуя классическому завету оголять лишь одну часть тела, остановились на смелых декольте.

Альбина Джанабаева. Фото: ИД Condé Nast Russia

Альбина Джанабаева. Фото: ИД Condé Nast Russia

Но если Чиповская, как и большинство, облачилась в черный наряд, то Джанабаева в красном костюме выгодно отличалась на фоне остальных гостей.

Нателла Крапивина. Фото: ИД Condé Nast Russia

Нателла Крапивина. Фото: ИД Condé Nast Russia

А вот экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина, получившая награду за достижения в шоу-бизнесе, среди разодетых суперженщин в простом брючном костюме выглядела очень скромно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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