Зачем на Кавминводы едут российские и зарубежные звезды

Минералка, целебный воздух и восхищенные гости

Благоприятный климат - такая же ценность ставропольских курортов, как уникальные минеральные источники, которых в регионе, как нигде в мире, - более 100. Дышать целебным воздухом и гулять на КМВ можно круглый год. Весной окрестные горы покрываются зеленым разнотравьем и первыми цветами, летом улицы утопают в цветочных коврах, осенью в фонтанах отражается золото листвы и башенки старинных зданий. Даже зимой здесь много солнца и комфортная погода для штурма оздоровительных терренкуров.

Курортные прогулки дарят приятные встречи. В мае по Железноводску ходили Эмир Кустурица и Сергей Безруков, в июле в Ессентуках и Пятигорске побывал Пьер Ришар. Осенью в Железноводск прилетела Алика Смехова с сыном, а по лермонтовским местам Пятигорска водила детей Наталья Водянова.

Популярная модель Наталья Водянова показала семье достопримечательности Кавминвод. И даже искупалась в «бесстыжих ваннах» Пятигорска. Фото: instagram.com/natasupernova

В конце октября прогулялся по Железноводску Джон Уоррен, ведущий популярной программы «Поедем, поедим», он восхитился Каскадной лестницей и местной природой и обещал вернуться для съемок.

Места для прогулок на курортах Ставрополья с каждым годом становятся все более благоустроенными. Во многом этому способствует курортный сбор, на эксперимент с которым в правительстве края по инициативе губернатора решились в прошлом году.

- Инвестиционная активность, модернизация и обновление объектов санаторно-курортного комплекса региона не затрагивают курортную инфраструктуру. А ведь парки, пешеходные зоны, фонтаны испытывают повышенную нагрузку в связи с высоким туристским потоком, который, по всем прогнозам, будет только увеличиваться. Так что введение курортного сбора - абсолютно правильный и взвешенный шаг! Это позволит сделать наши курорты еще более комфортными и привлекательными, - считают в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Строительство той же Каскадной лестницы в Железноводске, которая так понравилась телеведущему, велось за счет нескольких источников финансирования: федерального гранта, краевого бюджета и поступлений от курортного сбора. Прошлой осенью здесь же отремонтировали Лермонтовский терренкур - он стал первым в стране завершенным объектом, в который были вложены средства курортного сбора.

- Эксперимент по курортному сбору имеет огромный положительный эффект, в его рамках на Кавминводах уже построено и благоустроено 11 объектов. Мы приняли решение, что со следующего года 20% от суммы курортного сбора будем направлять на их содержание, - говорит Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края.

Города продолжают меняться

В Кисловодске, начиная с прошлого года, за счет средств курортного сбора велись работы по благоустройству пешеходной зоны улицы Коминтерна, двух скверов на Курортном бульваре. В этом году на улице Урицкого обустроили тротуар, места для отдыха и два фонтана. Как говорят в администрации города, это позволило жителям и гостям с комфортом прогуливаться в исторической части курорта.

Рядом с музеем «Крепость» ремонтируют мемориальный комплекс «Журавли», который часто посещают туристы. Началась разработка проектно-сметной документации для реконструкции проспекта Ленина, где много санаториев.

В Ессентуках появился симпатичный сквер с фонтанами у входа в парк «Курортный», недалеко от старинной грязелечебницы.

В этом году занялись благоустройством и самого парка: в районе Верхних минеральных ванн ремонтируют аллеи и фонтан, меняют освещение, ставят новые лавочки. Во время рабочей поездки губернатор предложил руководству курорта сделать еще и детский городок, чтобы позаботиться о юных горожанах и детях отдыхающих.

В Пятигорске за 2018 - 2019 годы благоустроили парк «Цветник», отремонтировали тротуар на участке улицы Лермонтова. Завершается ремонт ограждений у озера Провал, в работе еще несколько объектов.

Алике Смеховой понравился обновленный Железноводск. В мае актриса посетила кинофестиваль, а осенью прилетела отдыхать в санаторий.Фото: Анна БОРИСОВА

Как работает курортный сбор

Деньги невеликие - 50 рублей, начиная со вторых суток проживания на курорте. Никого из приезжающих это не испугало, наоборот, турпоток к уровню прошлого года вырос на 8%. В результате собираемые суммы уже позволяют менять к лучшему старые парки и фонтаны, создавать новые.

- Собранные средства ежемесячно перечисляются в фонд развития курортной инфраструктуры. Этот фонд не является организацией, у него нет ни здания, ни штата. Это фактически специальный счет в структуре краевого бюджета, - рассказали в минтуризма Ставрополья.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», утвержденной постановлением правительства СК, подписаны соглашения между министерством туризма и городами-курортами о предоставлении межбюджетного трансферта на развитие курортной инфраструктуры.

- Средства курортного сбора имеют строго целевое назначение и не могут быть потрачены ни на какие иные цели, - подчеркнул Александр Трухачев, министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

Уточним, формирование доступной и комфортной туристской среды относится к приоритетам краевой госпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс», рассчитанной по 2024 год включительно.

Все под контролем общественников

Государственный контроль за ходом эксперимента - от сбора до расходования средств - осуществляет министерство туризма края. С другой стороны ведет контроль Общественный совет, созданный при министерстве. В его состав не входят ни представители органов власти, ни депутаты, только отраслевики и общественники.

Объекты, которые должны быть отремонтированы за счет средств курортного сбора, определяют в диалоге общественности и муниципальных образований. Сначала перечень работ по проектированию, строительству, содержанию, благоустройству и ремонту согласовывают с населением курортов, а затем список утверждается на заседании Общественного совета.

Все честно, открыто, прозрачно, а самое главное, - наглядно. И для жителей городов, и для туристов, среди которых велика доля приезжающих во второй и третий раз. Отдыхающие с большим интересом прогуливаются там, куда были вложены их деньги в виде курортного сбора.

Сказано!

«Наши курорты за последние годы преобразились, в том числе благодаря курортному сбору. Это немалые деньги, которые направляются на благоустройство городов. Параллельно идет реализация серьезных инфраструктурных проектов. Все это уже дало комплексный эффект. В Железноводске, например, круглый год в санаториях нет свободных мест. Кисловодск по праву можно считать курортом мирового уровня. Еще вчера об этом приходилось лишь мечтать. Сегодня это реальность».

(Николай ИСТОШИН, директор Кисловодского медицинского колледжа, доктор медицинских наук, профессор, член Общественной палаты Ставропольского края.)

Кстати

Согласно закону СК о бюджете края на 2019 год предусмотрено 249 миллионов рублей курортного сбора. В казну Ставропольского края уже поступило более 240 миллионов. Перевыполнение прогнозных показателей по итогам года может составить 10 - 15%.