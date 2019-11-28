Что же вы хотите от Гогена на Таити: Знаменитого французского художника обвинили в педофилии

Кто бы мог подумать, что гротескная западная толерантность ударит по давно почившему классику постимпрессионизма Полю Гогену! На знаменитого французского живописца, создавшего свои самые знаменитые работы в Океании, ополчились СМИ, феминистки и даже искусствоведы.

Так, сейчас в Лондонской Национальной галерее проходит выставка 50 его картин с одиозным сопровождением. Феминистки из движения Me too (началось с масштабного флешмоба женщин, рассказывающих о насилии и домогательствах, после обвинений в адрес голливудского продюсера Вайнштейна) теперь переключились с живых звезд типа Пласидо Доминго и Кевина Спейси на покойных. Против Гогена мастерятся таблички, проводятся пикеты. «Гоген эксплуатировал свое положение привилегированного человека с Запада, чтобы получить максимум из доступных ему сексуальных свобод», - гласит, например, одна из таких у его полотен. «Не прекратить ли нам смотреть на Гогена?» - угадайте, кто задаст вам такой вопрос? Никогда не угадаете - аудиогид!

«Не настало ли время вычеркнуть Гогена?» - с таким заголовком вышла недавно большая статья в газете The New York Times, рассказывающая о пересмотре западными музеями «легальности» художника из-за того, что у него «был секс с девочками-подростками», а жителей Полинезии со своих картин он называл «дикарями».

Не секрет, что оставивший в 1885 году жену и пятерых детей Гоген вернулся из Дании во Францию и полностью посвятил себя творчеству, при жизни так и не принесшего ему больших денег и успеха. В 1891 году он уезжает на Таити, где женится на местной 13-летней девушке Теха’амана, ставшей его музой и матерью его ребенка. Надо сказать, что для браки в таком возрасте там были обычным делом, а с заезжими французами - большой удачей. Пусть и временной. Они расстались из-за временного возвращения Поля в Париж, а когда он уже окончательно поселился в Океании, то имел отношения уже с другими юными туземками. Художник жил там в бедности, болел проказой, а мировая слава пришла к нему уже после смерти. Его экзотическая жизнь легла в основу романа Сомерсета Моэма «Луна и грош» и не единожды была экранизирована.

И вот век спустя такой поворот. Удивительно, что в протестных рядах оказались и сами искусствоведы. «Сложно отделять его жизнь и творчество, - пригвоздила Гогена куратор его (!) выставки из Дании Лине Клаузен Педерсен. - Если нам сегодня что и осталось рассказывать о Гогене, так это о его грязных делах».

КОМПЕТЕНТНО

Никас САФРОНОВ, заслуженный художник России:

- В последние год-полтора на Западе идет какая-то вакханалия против мировых актеров, певцов. Сейчас добрались и до Гогена. Это обескураживает. Трактовать поступки художников прошлого в рамках современной концепции нравственности и морали как минимум некорректно. У каждого времени свой набор догм и правил, которые потом могут и шокировать. Об этом стоит помнить современным обличителям. Гоген может нравиться или не нравиться исключительно как художник. Все остальное - средневековая дикая история, устроенная специально и в политических целях. Всегда были любители поговорить об ориентации Чайковского, признаках педофилии у Набокова, множестве женщин у Пушкина, отклонениях Паганини - всех тогда запретить? Был прецедент, когда Вагнера запретили Израиле, но музыка все-таки победила. К счастью, пока непохоже, что что-то подобное может произойти и в России. Надеюсь, мы такого не увидим.

- Почему Гогена не защищают искусствоведы?

- Здесь все очень условно. Они могут быть покупными или просто субъективными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Посла США в ЕС обвинили в домогательствах

Тема харассмента накрыла и действующего посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда. Сразу трое женщин и не анонимно обвинили его в сексуальных домогательствах.

Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ утверждают, что целовал или пытался сделать, а перед одной из них даже обнажился. Получив отказы, он чинил им препоны в профессиональной сфере. Известно также, что все это происходило еще до его назначения послом в ЕС. Владелица американского журнала Portland Monthly Вогель, в частности, поведала, что в 2003 году Сондланд пригласил ее на деловой обед обсудить инвестиции в публикации, затем он проводил ее до отеля, принадлежавшего его компании. На прощание предложил дружеское объятие. И тут...

- Он схватил мое лицо и начал целовать. Я уклонилась, - рассказала Николь.

А Джана Солис сообщила, что обедала с обидчиком в 2008 году, он хлопнул ее по пятой точке со словами: «Хочу с тобой работать». При этом женщина призналась, что потом сама согласилась встретиться с ним еще раз в его доме, где он и предстал обнаженным после душа. Немного странно, не правда ли?

Третью жертву он настойчиво проводил до машины и пытался обнять и поцеловать.

- Эти лживые обвинения сфабрикованы и, я считаю, преследуют политические цели, - приводит ответное заявление дипломата издание The Hill.

Необходимо отметить, что Гордон Сондланд - один из ключевых свидетелей в запущенном демократами импичменте Дональду Трампу. Оппоненты утверждают, что он давил на команду Владимира Зеленского с требованием начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.