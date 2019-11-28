Ставка на взаимный интерес

К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос на тему «Поддержка спорта букмекерами: миф или шанс?» В целом, результаты исследования оказались вполне ожидаемыми: интерес к спорту среди россиян растет. Почти 60% опрошенных признались, что регулярно следят за спортивными событиями, из них 43% смотрят трансляции различных соревнований, 11% посещают спортивные мероприятия. При этом около 80% соотечественников уверены, что без спонсорской поддержки спорт развиваться не может. Примерно столько же считают, что помощь должна исходить от букмекерских компаний, а опрошенные ВЦИОМ эксперты отмечают, что крупнейшие организаторы пари уже активно поддерживают спорт.

Как делать ставки на спорт, знает каждый десятый житель России, выяснили во ВЦИОМ. Гораздо больше граждан осведомлены о том, что такое букмекерская отрасль, и что ее представители нередко выступают не только спонсорами конкретных соревнований, но и спортивных федераций, лиг, клубов. Самыми узнаваемыми букмекерами россияне назвали компании «Фонбет» (35% опрошенных), «Лигу ставок» (27%) и «1XСтавку» (17%). «Лига ставок», например, выступает официальным партнером Федерации хоккея России (ФХР) и генеральным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ). Осенью этого года компания долгосрочным договором скрепила сотрудничество с Федерацией регби России и Союзом ММА (Смешанных боевых единоборств). БК «Фонбет» является спонсором Российского футбольного союза (РФС) и сборной России по футболу, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Федерации карате России и др.

«Лига ставок» и «Фонбет» возглавляют ТОП-3 Национального рейтинга букмекеров, по версии «РБК», занимая первое и второе место соответственно. На третьем месте - компания «Бетсити».

Пари демонстрируют спонсорский рост

Когда оценивается вклад букмекерской отрасли в национальный спорт, речь идет исключительно о компаниях, имеющих лицензию ФНС и входящих в одну из саморегулируемых организаций. Данный сектор экономики растет высокими темпами, становится заметным игроком на рынке, вместе с тем увеличиваются и отчисления на развитие спорта.

В этом году ведущие букмекеры страны впервые вошли в ряд рейтингов российских компаний. Так в ТОП-500 российского бизнеса «Лига ставок» заняла 324 место, «Фонбет» - 454-е. Показатели динамичного развития, которое эти представители отрасли демонстрируют последние годы, были учтены также при составлении рейтинга РБК «50 самых быстрорастущих компаний России 2019 года», в котором «Лига ставок» заняла 7 место, а «Фонбет» - 18-е.

Успехи в бизнесе позволяют букмекерам делать все более внушительные отчисления на спорт. По данным «РБ-Бизнес», только в этом году организаторы пари перечислили около 5 млрд рублей в адрес спортивных организаций и на поддержку отдельных турниров. Из них 1,2 млрд рублей составляют спонсорские расходы «Лиги ставок», ей же принадлежит и самый дорогой контракт – примерно 600 млн рублей с РПЛ. БК «Париматч» в этом году выделил на спорт около 600 млн рублей, «Бетсити» – 350 млн рублей. Договор на 200 млн рублей между БК «Winline» и московским ФК «Спартак» признан самым дорогим соглашением букмекера и клуба.

Причем в 2017 году, когда букмекеры получили официальное разрешение заключать спонсорские контракты с федерациями, лигами, клубами и организаторами соревнований, «Спартак» получил от «Winline» 60 млн рублей. Многократное увеличение финансирования, как данной компании, так и отрасли в целом, говорит о том, что, как отметили в БК «1хСтавка», «работа по спонсорству профессионального спорта будет только нарастать».

При этом необходимо разделять спонсорские расходы букмекеров и целевые отчисления на спорт. Если первые – добровольное решение той или иной компании поддержать спортивное событие, команду, сборную и т.д., то производить регулярные отчисления – обязанность букмекеров, закрепленная в законе. Представители рынка должны ежегодно переводить 5% от своих доходов в пользу спортивных федераций. Из этих денег львиная доля идет на развитие профессионального спорта, а 20% - на поддержку детских и юношеских клубов.

Глава Первой саморегулируемой организации букмекеров России, объединяющей ведущие компании отрасли, Юрий Красовский заверил, что для представителей СРО важны все каналы финансирования национального спорта, будь то спонсорская помощь, рекламные контракты или целевые отчисления.

«Одна из основных миссий букмекерской отрасли – всесторонняя поддержка развития спорта. Оказывая финансовую помощь спортивным организациям, букмекеры четко осознают, насколько ответственную и важную функцию они выполняют», - объяснил Красовский.

Президент ФХР, трехкратных олимпийский чемпион Владислав Третьяк помимо финансовой поддержки также отметил большой вклад организаторов пари в популяризацию спорта. В частности, через сайты компаний «хоккей становится более доступным для болельщиков», букмекеры же проделывают «большую работу по анонсированию матчей и чемпионатов».

Поддержка нужна, важна и эффективна

Опрошенные ВЦИОМ россияне уверены, что в помощи со стороны букмекерских компаний нуждается не только профессиональный спорт, но и детско-юношеский – так считает 71%. Еще 29% - за то, чтобы организаторы пари поддерживали региональные команды, 24% и 15% соответственно считают, что букмекеры и сами могли бы выступить инициаторами турниров, а также встреч с мировыми звездами спорта.

В свою очередь эксперты, к которым ВЦИОМ обратился за комментариями, констатируют, что букмекеры уже оказывают серьезную финансовую поддержку спорту, их сотрудничество с различными федерациями и клубами эффективно развивается, в том числе в направлении детского и юношеского спорта. Причем вопрос социальных отчислений, как отметил международный консультант по законодательству в сфере беттинга Вернер Бехер, для букмекерских компаний «возможно, даже более значим, чем для остальных». Президент ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поддержал коллегу: «Федерации - это же общественные организации, у них бюджетных денег, как правило, нет, поэтому спонсорская помощь от букмекерских компаний, конечно, нужна». Президент международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре уверен, что «необходимо больше денег давать на развитие спорта, особенно деткам», поскольку «дети – наше будущее».

При этом Владислав Третьяк считает, что спонсорство детско-юношеского и регионального спорта должно быть систематизированным: «Отчисления – это важная социальная составляющая, они являются важным фактором при работе букмекеров с точки зрения их заинтересованности при работе с командами, клубами и федерациями». От ФХР Третьяк заверил, что выстроенная с официальным партнером российской сборной по хоккею [«Лигой ставок» - прим.] схема отношений «эффективна» - «мы основную часть средств направляем на строительство новых хоккейных объектов, обеспечение юниорских команд, поддержку школ, закупку экипировки».

Известный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников самым главным назвал уже сам факт того, что букмекеры поддерживают спорт: «Они платят федерации, а федерация делает отчисления каким-то школам и сборной команде». А советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев отмечает особую активность организаторов пари среди рекламодателей в спорте, причем не только в России. Смотря английскую, итальянскую или испанскую лиги, он видит там «точно также вокруг футбольного поля рекламные щиты с рекламой тех же букмекерских контор». Проведя параллель, Ловчев заметил определенную закономерность – интерес к спорту может напрямую влиять на интерес к ставкам: «Благодаря этому, мне самому стало интересней смотреть футбол с точки зрения того, удалось ли мне отгадать исход».