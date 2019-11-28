Минздрав назвал причину смерти девочки, ожидавшей операцию у Михаила Каабака

«По предварительным данным девочка скончалась от пневмонии», - сообщила на пресс-конференции директор Департамента медицинской помощи детям Елена Байбарина.

Сам Михаил Каабак добавил, что из-за регламентов и протоколов вакцинации операция у Насти в любом случае состоялась бы не раньше 28 ноября. А скончалась девочка 27-го. Годовалая Настя Орлова из Волгограда - одна из 10 маленьких пациентов уволенного в октябре из Научного центра здоровья детей Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабченко. Кроме этих специалистов, взять таких маленьких детей на операцию по трансплантации почек не рискует ни один врач ни одного медицинского центра страны. Пока что ни Бабенко, ни Каабак не восстановлены в должностях и не приступили к своим прямым обязанностям, но судя по всему совсем скоро это произойдет.

- Каждое известие о смерти своих пациентов мы воспринимает трагически, я плакал. - рассказал Михаил Михайлович. - Мы наблюдали Настю с февраля 2019, тогда же ей были назначены вакцины. В мае ей были удалены собственные почки и начат диализ и ввод вакцин продолжился. Последняя группа (прививок - ред) была введена 28 октября, значит операцию по трансплантации по действующему протоколу можно было делать спустя месяц, то есть сегодня. А Настя умерла вчера. Комментировать механизмы смерти, причины смерти и возможность ее предотвратить мы пока не можем, у нас нет результатов вскрытия.

Между тем, Каабак и директор НЦЗД Андрей Фисенко, похоже, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Каабак отметил, что консенсуса удалось достичь благодаря глубокому погружению в проблему Вероники Скворцовой лично. Елена Байбарина подтвердила, что Каабак и Бабенко смогут и дальше применять свой протокол лечения, подразумевающий использование препарата «Алемтузумаб» (в официальных регламентах его применение в подобных случаях не прописано). Но только с согласия родителей.

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