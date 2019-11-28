2019-11-28T22:54:25+03:00
Город помогает

В центре «Моя карьера» проводят правовые тренинги для москвичей в поисках работы

Специалисты дают советы по юридической грамотности
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».
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Тренеры центра занятости «Моя карьера» проводят бесплатные тренинги и групповые консультации в рамках «Мастерской предпринимательства и самозанятости». На них могут прийти все желающие, особенно те, кто ищет работу или планирует открыть свой бизнес.

На встречах специалисты объясняют самые распространенные ошибки, которые совершают люди, независимо от того, трудоустраиваются они или запускают собственное дело. Среди них - невнимательное прочтение договора, непонимание отдельных юридических терминов, составляющих предмет договора, отсутствие конкретных условий изменения и расторжения договора, а также конкретных сроков действия договора или указания на ответственность другой стороны за нарушение условий договора.

Тренеры центра «Моя карьера» разработали линейку авторских юридических тренингов и групповых консультаций, которые помогут избежать ошибок при трудоустройстве, а также учесть все юридические нюансы и избежать ошибок при создании собственного бизнеса.

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».

Расписание ближайших тренингов (везде нужна регистрация):

2 декабря в 14.00 – групповая консультация «Виды договоров в бизнесе». Регистрация - https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1125235/

3 декабря в 14.00 – групповая консультация «Самозанятость. Юридические вопросы».

5 декабря и 9 декабря в 14.00 – групповая консультация «Авторское право».

10 декабря в 14.00 – групповая консультация «Трудовой договор или гражданско-правовой».

12 декабря в 14.00 – групповая консультация «Что выбрать ИП или ООО

Участие бесплатное.

Справки по телефону - (495) 633-63-83.

Адрес: центр «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1., ст. м. «Площадь Ильича».

Полная программа тренингов - на сайте www.моякарьера.москва

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».

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