2019-11-28T23:38:53+03:00
Политика

Боевой опыт, полученный в Сирии - на вооружении российской армии

Специальные курсы уже прошли более 4 500 офицеров
Александр ГАМОВ@gamov1
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Награждении офицеров, прошедших боевой курсНаграждении офицеров, прошедших боевой курс
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Десантирование с вертолетов «по-штурмовому», преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды (на лодках, тросах и под водой), организация засад... А ещё - стрельба из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц.

Эти навыки успешно освоили три десятка «универсальных офицеров», которые составили особый спецназ Минобороны России.

А отбирали их по специальному конкурсу, в котором участвовали 4 500 человек. Своё боевое мастерство участники эксперимента оттачивали на полигонах военных округов и Северного флота. А в основе этой необычной программы - в армии это называют «доподготовка» - опыт ведения боевых действий в Сирии.

Такое решение - организовать дополнительную подготовку офицеров на основе современного опыта ведения боевых действий, - ещё в 2018-м принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В Минобороны разработали уникальную программу, участниками которой стали и молодые офицеры, и командиры, уже имеющие опыт руководства подразделениями.

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра - генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуро Фото: предоставлено пресс-службой

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра - генерал-лейтенант Юнус-Бек ЕвкуроФото: предоставлено пресс-службой

В четверг, 28 ноября, заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра - генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров приняли участие в подведении итогов и награждении офицеров, прошедших этот боевой курс.

Почетное звание «Лучший специалист» получили водитель, горный стрелок и даже ... подводный диверсант.

А в номинации «Сила красоты» победительницами стали три офицера - женщины. Их фамилии пресс-служба Минобороны не называет - прислали только несколько фото...

ИСТОЧНИК KP.RU

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