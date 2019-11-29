Нью-Йорк заполнили гигантские динозавры, мультяшки и звезды: в мегаполисе прошел парад воздушных шаров

В центре Манхэттена прошел традиционный парад шаров, который уже много лет устраивают по случаю Дня благодарения. Впервые огромные фигуры мультипликационных героев "прошлись" по мегаполису в 1924 году.

Поднимать огромные шары высоко не рискнули из-за сильного ветраФото: REUTERS

Однако в этом году парад универмага Macy’s, такое название носит мероприятие, был под угрозой срыва. Власти сомневались устраивать ли его из-за сильного ветра. Но мэр города все же заявил, что мероприятию быть. Правда шары не рискнули поднимать слишком высоко.

Огромный шар Спанч Боб на параде Macy’s в Нью-ЙоркеФото: REUTERS

В итоге по улицам Манхэттена "проплыли" накачанные гелием фигуры из популярных мультфильмов и игр: Снупи в костюме астронавта, смурфы, Гринч, Спанч-Боб и другие популярные герои.

Размеры некоторых мультяшных шаров достигали в своих размерах 18 метровФото: REUTERS

Кунг Фу панда на шествии воздушных шаров в МанхэттенеФото: REUTERS

Стройными рядами прошли колонны сотрудников городской полиции, оркестры и группы поддержки разных школ и университетов, танцоры, акробаты и много других артистов.

Общая протяженность маршрута парада составила больше трех километровФото: REUTERS

А во главе красочной колонны двигалась огромная фигура главного символа Дня благодарения - праздничная индейка.

Огромная фигура главного символа Дня благодарения - праздничная индейкаФото: REUTERS

Не обошлось мероприятие и без Санты Клауса, ведь совсем скоро самый любимый американцами праздник - Рождество.

Одним из главных героев шествия стал Cанта КлаусФото: REUTERS

Общая протяженность маршрута парада составила больше трех километров. И если говорить о размерах, то самые большие надувные фигуры достигали 18 метров.

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