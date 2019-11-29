И полстакана пармезана

Если думать, что это просто куриная грудка в панировке, вы именно ее и получите - унылую куриную грудку, покрытую странной корочкой в кисловатой подливе. Невкусно, обидно, стыдно перед гостями.

Но вы-то знаете секрет хорошей пикаты. И заранее предвкушаете волшебный результат. Хотя со стороны ваши действия выглядят вполне обычно.

Вы берете четыре куриные грудки, несильно разминаете их руками, думая о чем-то гораздо более приятном, чем куриные грудки, и только после этого отбиваете их, прикрыв пищевой пленкой.

Позаботьтесь о том, чтобы на столе уже стояли две миски. В одной достаточно взбить два яйца, две столовые ложки белого вина, столько же лимонного сока, три дольки чеснока, пропущенные через давилку, пару капель острого перечного соуса.

Во второй миске готовим панировку: смешиваем полстакана муки, четверть стакана мельчайше порубленной петрушки, щепотку соли и - вот он главный секрет! - полстакана тертого пармезана. До такой панировки, согласитесь, могли додуматься только в Италии.

Дальше уже просто: каждый кусок куриной грудки обваливаем в панировке, макаем в яичную смесь, снова обваливаем в панировке и - на сковороду (там уже разогретая смесь оливкового и сливочного масла). Все куски складываем в другую сковороду, которая стоит на совсем уж минимальном огне - просто чтобы пиката не остывала, пока мы займемся соусом. Его нужно готовить в той же сковороде, на которой жарили курицу, там осталось много вкусных соков. К которым мы добавим 50 г сливочного масла, 50 мл белого вина и три столовые ложки лимонного сока. Дадим соусу покипеть, загустеть, а потом польем им пикату.

Приятного аппетита. Кстати, вина вы использовали всего полстакана. Как распорядиться остальным, решайте сами.