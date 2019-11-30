Жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года. Прямая онлайн-трансляция

В Бухаресте в субботу, 30 ноября, пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная России наконец-то окончательно узнает, с кем, когда и где проведет свои матчи на этом историческом турнире. Первый, и, наверное, последний раз в истории финальный турнир Евро пройдет в 12 городах Европы.

И Россия точно проведет две игры в Санкт-Петербурге. Третья встреча намечена в Дании. Третьей командой нашей группы будет сборная Бельгии, с которой нам предстоит поединок в Санкт-Петербурге. Однако же, четвертый участник нашей группы еще не известен. Его определит жеребьевка. После которой станет известен окончательно календарь нашей команды.

Всего же на данный момент известны 20 из 24 сборных, которые примут участие в необычном Евро. Остальные четыре сборные будут рубиться за выход на турнир весной 2020 года. Но жеребьевка уже определит места для этих команд.

Начало жеребьевки в 20.00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию этого события.