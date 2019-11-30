Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера "Витесса"

Работавший с лета 2018 года на посту главного тренера футбольного клуба "Витесс" российский специалист Леонид Слуцкий объявил о том, что уходит со своей должности. Это произошло после матча 15 тура чемпионата Голландии. Его клуб вел 2:0 по ходу игры с "Херенвеном", но в итоге проиграл гостевой поединок со счетом 2:3.

Для "Витесса" это стало пятым подряд поражением в национальном первенстве. И сейчас клуб из города Арнем идет на 7 месте в Эредивизи, набрав 23 очка после 15 игр сезона.

После игры с "Херенвеном" в прямом эфире телеканала Fox Sports Слуцкий объявил о своем уходе:

- Я не смог изменить положение, может с этим справится кто-то другой, это не конец сезона. Впервые в карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд. Я пытался исправить ситуацию, работая на пределе своих возможностей. Однако должен думать не только о себе, но и клубе, болельщиках и игроках, - говорит Слуцкий.

Тренер очень тепло отозвался о Голландии в своей прощальной речи в эфире:

- Я буду скучать по Нидерландам, по болельщикам клуба, теперь эта страна в моем сердце. Спасибо болельщикам, это был удивительный опыт для меня, но я считаю, что каждый честный тренер в моей ситуации должен сказать "прощай".

При этом, официально решение об отставке Леонида Слуцкого еще не было принято руководством "Витесса". Напомним, что свой контракт с голландской командой известный российский тренер подписал летом 2018 года. Срок соглашения составил два года.

И в его тренерский штаб вошло немало известных в России футбольных людей - это работавший со Слуцким в ЦСКА Олег Яровинский, ну и конечно же с недавнего времени - бывшие защитники сборной России и столичных армейцев братья Алексей и Василий Березуцкие.

Слуцкий, надо сказать, после ухода из ЦСКА и сборной России пробует свои силы в Европе. После того, как он поработал с национальной командой на Евро-2016, он отправился в английский "Халл". А уже оттуда - в голландский "Витесс".

За свою карьеру Слуцкий сменил немало клубов в России - ЦСКА, "Крылья Советов", "Уралан", ФК "Москва" и "Олимпия". Он с ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России, дважды Кубок и Суперкубок страны.