Диетолог Баскова и Канделаки: откажитесь от соли и похудеете на 4 кг к Новому Году

До Нового года остается месяц и тут появляется вопрос: "Как быстро похудеть, чтобы влезть в облегающее платье?" Чудес не бывает, но если скорректировать собственный рацион и приобрести полезные привычки в питании, то можно сбросить 3-4 кг. О действенном способе "Комсомольской правде" рассказала звездный диетолог Маргарита Королева. По ее методике худели Тина Канделаки, Владимир Соловьев, Андрей Малахов, Надежда Бабкина, Анита Цой, Николай Басков.

- Как быстро похудеть, чтобы влезть в облегающее платье?

- Найти то платье, которое идеально сидит (улыбается). Действительно желание выглядеть хорошо в новогоднюю ночь есть у многих и времени на подготовку осталось не мало - месяц. Что можно сделать? Хотя бы на неделю откажитесь от соли, исключите все соленые продукты. Все остальное, что вы любите, распределите на 5-6 приемов и кушайте это до 19.00.

- Какими должны быть порции?

- Не больше, чем стакан. Это 200-250 мл плотно утрамбованной еды в стакане. Важно не растянуть желудок, а наоборот уменьшить его в объемах. Эти небольшие установки позволят вам потерять до 4 кг.

- Так просто?

- Да. В идеале еще нужно сократить количество фруктов, оставить два в день. А также убрать из рациона все сладости, хлебобулочные изделия, высокоуглеводные продукты. Оставьте натуральные, полезные продукты - мясо птицы, рыбы, овощные гарниры, зеленые салаты. Пейте в день 5-6 чашек воды и зеленого чая. И даже спустя месяц после Нового года вам не захочется съедать много. Уже и желудок не позволит вам этого делать.

- Можно обойтись без физических нагрузок?

- Двигаться нужно. Можно в фитнес-клубе или на свежем воздухе, взяв скандинавские палки для ходьбы. Можно кататься на коньках. На улице при доступе кислорода усилятся обменные процессы, ускорится метаболизм. И даже, если вы еще не обретете фигуру мечты, то уже сделаете первый шаг в этом направлении.

- Каким будет у вас новогодний стол? Это исключительно диетические блюда?

- Мы готовим здоровые блюда. "Оливье" тоже будет, но без колбасы. Порубим индейку, добавим картофель, морковь, свежий огурец, зеленый горошек, но свежезамороженный. Майонез мы готовим сами.

- Это получается диетическая версия "Оливье"?

- Не сказала бы, что это диетический салат, но более полезный, чем классический.

- И не будет жареной курочки, картошечки?

- Сделаем еще пару салатов, на горячее - рыбу. И десерты для детей из ягод.

- А как же торт? Неужели нельзя расслабиться даже в новогодние праздники?

- Торт будет обязательно, но не на ночь глядя, а 1 января между завтраком и обедом. Потом если повезет со снегом, то будем кататься на лыжах или на санках - калории уйдут. И уже на обед будет горячий суп или борщ, а не вчерашние салаты. И важно, чтобы дети ели полезную еду. Вкусовые привычки, которые формируются в детстве, они понесут с собой по жизни. Наша семья, конечно, немного нарушает в праздники, но не сильно.

- Многие, конечно, не смогут, как вы, и будут переедать...

- Мы не покупаем на астрономические суммы продукты, как делают другие. Потом, конечно, все сразу нужно съесть. А это переедания и главное - будет же мучительно больно за ту неделю новогодних каникул, которая отразится на внешнем виде и желудочно-кишечном тракте. Новогодние столы - это такая бомба замедленного действия. Она падает в желудок и потом, конечно, быстро очищение организма не происходит. Поэтому лучше кушать по чуть-чуть, тогда можно и не набрать лишние килограммы за время праздников.