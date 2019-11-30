2019-11-30T20:14:28+03:00
Звезды

Наталья Андрейченко предложила Максиму Дунаевскому снова на ней жениться

63-летняя звезда фильма "Мэри Поппинс" встретилась со своим первым мужем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрейченко пошутила, что является президентом бывших жен композитора Дунаевского. Фото Валерий Шарифулин/ТАССАндрейченко пошутила, что является президентом бывших жен композитора Дунаевского. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Актрису Наталью Андрейченко по сей день называют "леди Совершенство". Ее самая яркая роль в фильме "Мэри Поппинс, до свидания" сделала ленту культовой, а артистку знаменитой, хотя к тому времени на ее счету было немало ролей в кино. Помимо востребованности в профессии у звезды экрана была бурная личная жизнь.

Первым мужем Натальи Андрейченко стал композитор Максим Дунаевский. От него красавица родила сына Дмитрия в 1982 году. Однако брак звезд был недолгим. Музыкант - большой ценитель женской красоты. Андрейченко стала его четвертой женой. Практически со всеми своими бывшими супругами мужчина сумел остаться в прекрасных отношениях. При этом все его браки длились в среднем около трех лет.

Максим и Наталья после расставания не виделись. Впервые за долгое время они встретились в эфире программы "Привет, Андрей!". Дунаевский преподнес бывшей возлюбленной букет цветов.

Впервые за долгое время Наталья Андрейченко и Максим Дунаевскийвстретились в эфире программы "Привет, Андрей!"

Впервые за долгое время Наталья Андрейченко и Максим Дунаевскийвстретились в эфире программы "Привет, Андрей!"

"А у меня есть предложение. Ты не хотел бы случайно выйти за меня замуж или жениться во второй раз?", - неожиданно обратилась к нему 63-летняя актриса.

Бывший супруг ничуть не смутился. "Может, я поэтому так и оделся. Я обдумаю, хоть предложение не от меня прозвучало", - ответил ей композитор. Он действительно выглядел как жених. Темно-синий костюм и светлая сорочка с галстуком мужчине очень шли.

Между тем, диалог бывших супругов обескуражил телеведущего Андрея Малахова. "Снова холост или что?", - поинтересовался Андрей. "Можно сказать, что так", - загадочно объявил Дунаевский, который, вероятно, развелся со своей седьмой женой Мариной Рождественской. Женщина на 28 лет младше знаменитости. Они прожили 18 лет.

В свою очередь, Андрейченко пошутила, что является президентом бывших жен композитора. Она также заявила, что ее дочь Настасия, которую она родила от второго мужа - миллионера Максимилиана Шелла, любит Дунаевского. Поэтому они вполне могли бы снова быть вместе.

Напомним, Наталья Андрейченко ради Шелла ушла от Дунаевского. Максимилиан усыновил ее сына Дмитрия. В начале 2000 годов второй супруг актрисы признался, что встретил другую женщину. После развода Андрейченко получила пожизненное содержание и тепло общалась с Шеллом. Она была на его похоронах в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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