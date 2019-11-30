2019-11-30T19:54:47+03:00
Общество

Севшего пьяным за руль пензенского депутата исключат из «Единой России»

Евгений Ревенко взял это разбирательство под личный контроль
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Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» и нашей фракции в региональном парламенте. Поведение Вдонина аморально и недопустимо. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии, заместитель секретаря Генерального совета Партии Евгений Ревенко.

«Сегодня в Пензенской области задержан депутат Вдонин. Член нашей фракции в Законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции трагедии удалось избежать. Такое поведение аморально и недопустимо. Вдонин будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме, того я возьму это разбирательство под личный контроль», - заявил Ревенко.

«Ещё раз хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача - служить людям. Кто этого не понимает - займитесь чем-то другим. Ну а кто преступил черту закона - ответит по всей строгости», - заключил он.

Напомним, как сообщает РИА Новости, сегодня сотрудниками ГИБДД Пензенской области был задержан депутат Законодательного собрания, член Партии и фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Владимир Вдонин. По предварительной информации, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, при задержании предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры.

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