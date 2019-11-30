Чемпионат Европы по футболу 2020 года войдет в историю как самый необычный турнир. Его примут 12 стран Старого Света и задолго до жеребьевки финального турнира в силу ряда правил было оговорено, где и когда и кто именно сыграет между собой. Ну и после того, как окончательно оформились все 6 групп финального турнира Евро-2020, то образовалось и расписание этого турнира.

Санкт-Петербург на групповом этапе примет три поединка. Это - Бельгия-Россия 13 июня, затем - 17 июня Финляндия - Россия, а затем 22 числа Финляндия - Бельгия. Нашей сборной, можно сказать, повезло, поскольку в 4 группах четвертый соперник еще не известен. Они будут определены по итогам дополнительных отборочных матчей в Лиге Наций в марте 2020 года.

Полное расписание матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года выглядит следующим образом:

Группа А

12 июня 2020 года: Турция - Италия (Рим)

13 июня 2020 года: Уэльс - Швейцария (Баку)

17 июня 2020 года: Турция - Уэльс (Баку)

17 июня 2020 года: Италия - Швейцария (Рим)

21 июня 2020 года: Швейцария - Турция (Баку)

21 июня 2020 года: Италия - Уэльс (Рим)

Группа В

13 июня 2020 года: Дания - Финляндия (Копенгаген)

13 июня 2020 года: Бельгия - Россия (Санкт-Петербург)

17 июня 2020 года: Финляндия - Россия (Санкт-Петербург)

18 июня 2020 года: Дания - Бельгия (Копенгаген)

22 июня 2020 года: Россия - Дания (Копенгаген)

22 июня 2020 года: Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург)

Группа С

14 июня 2020 года: Нидерланды - Украина (Амстердам)

14 июня 2020 года: Австрия - победитель плей-офф A* или D* (Бухарест)

18 июня 2020 года: Нидерланды - Австрия (Амстердам)

18 июня 2020 года: Украина - победитель плей-офф A или D (Бухарест)

22 июня 2020 года: плей-офф победителя A или D - Нидерланды (Амстердам)

22 июня 2020 года: Украина - Австрия (Бухарест)

Группа D

14 июня 2020 года: Англия - Хорватия (Лондон)

15 июня 2020 года: победитель плей-офф C* - Чехия (Глазго)

19 июня 2020 года: Хорватия - Чехия (Глазго)

19 июня 2020 года: Англия - победитель плей-офф C (Лондон)

23 июня 2020 года: Хорватия - победитель плей-офф C (Глазго)

23 июня 2020 года: Чехия - Англия (Лондон)

Группа E

15 июня 2020 года: Испания - Швеция (Бильбао)

15 июня 2020 года: Польша - победитель плей-офф B* (Дублин)

19 июня 2020 года: Швеция - победитель плей-офф B (Дублин)

20 июня 2020 года: Испания - Польша (Бильбао)

24 июня 2020 года: победитель плей-офф B - Испания (Бильбао)

24 июня 2020 года: Швеция - Польша (Дублин)

Группа F

16 июня 2020 года: плей-офф победителя A или D - Португалия (Будапешт)

16 июня 2020 года: Франция - Германия (Мюнхен)

20 июня 2020 года: плей-офф победителя A или D - Франция (Будапешт)

20 июня 2020 года: Португалия - Германия (Мюнхен)

24 июня 2020 года: Португалия - Франция (Будапешт)

24 июня 2020 года: Германия - победитель плей-офф A или D (Мюнхен)

* - дополнительный отборочный турнир для лучших команд Лиги Наций УЕФА

Плей-офф А Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния

Плей-офф В Босния, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Плей-офф С Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль

Плей-офф D Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь