Расписание матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу 2020 года войдет в историю как самый необычный турнир. Его примут 12 стран Старого Света и задолго до жеребьевки финального турнира в силу ряда правил было оговорено, где и когда и кто именно сыграет между собой. Ну и после того, как окончательно оформились все 6 групп финального турнира Евро-2020, то образовалось и расписание этого турнира.
Санкт-Петербург на групповом этапе примет три поединка. Это - Бельгия-Россия 13 июня, затем - 17 июня Финляндия - Россия, а затем 22 числа Финляндия - Бельгия. Нашей сборной, можно сказать, повезло, поскольку в 4 группах четвертый соперник еще не известен. Они будут определены по итогам дополнительных отборочных матчей в Лиге Наций в марте 2020 года.
Полное расписание матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года выглядит следующим образом:
Группа А
12 июня 2020 года: Турция - Италия (Рим)
13 июня 2020 года: Уэльс - Швейцария (Баку)
17 июня 2020 года: Турция - Уэльс (Баку)
17 июня 2020 года: Италия - Швейцария (Рим)
21 июня 2020 года: Швейцария - Турция (Баку)
21 июня 2020 года: Италия - Уэльс (Рим)
Группа В
13 июня 2020 года: Дания - Финляндия (Копенгаген)
13 июня 2020 года: Бельгия - Россия (Санкт-Петербург)
17 июня 2020 года: Финляндия - Россия (Санкт-Петербург)
18 июня 2020 года: Дания - Бельгия (Копенгаген)
22 июня 2020 года: Россия - Дания (Копенгаген)
22 июня 2020 года: Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург)
Группа С
14 июня 2020 года: Нидерланды - Украина (Амстердам)
14 июня 2020 года: Австрия - победитель плей-офф A* или D* (Бухарест)
18 июня 2020 года: Нидерланды - Австрия (Амстердам)
18 июня 2020 года: Украина - победитель плей-офф A или D (Бухарест)
22 июня 2020 года: плей-офф победителя A или D - Нидерланды (Амстердам)
22 июня 2020 года: Украина - Австрия (Бухарест)
Группа D
14 июня 2020 года: Англия - Хорватия (Лондон)
15 июня 2020 года: победитель плей-офф C* - Чехия (Глазго)
19 июня 2020 года: Хорватия - Чехия (Глазго)
19 июня 2020 года: Англия - победитель плей-офф C (Лондон)
23 июня 2020 года: Хорватия - победитель плей-офф C (Глазго)
23 июня 2020 года: Чехия - Англия (Лондон)
Группа E
15 июня 2020 года: Испания - Швеция (Бильбао)
15 июня 2020 года: Польша - победитель плей-офф B* (Дублин)
19 июня 2020 года: Швеция - победитель плей-офф B (Дублин)
20 июня 2020 года: Испания - Польша (Бильбао)
24 июня 2020 года: победитель плей-офф B - Испания (Бильбао)
24 июня 2020 года: Швеция - Польша (Дублин)
Группа F
16 июня 2020 года: плей-офф победителя A или D - Португалия (Будапешт)
16 июня 2020 года: Франция - Германия (Мюнхен)
20 июня 2020 года: плей-офф победителя A или D - Франция (Будапешт)
20 июня 2020 года: Португалия - Германия (Мюнхен)
24 июня 2020 года: Португалия - Франция (Будапешт)
24 июня 2020 года: Германия - победитель плей-офф A или D (Мюнхен)
* - дополнительный отборочный турнир для лучших команд Лиги Наций УЕФА
Плей-офф А Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния
Плей-офф В Босния, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
Плей-офф С Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль
Плей-офф D Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь
ИСТОЧНИК KP.RU