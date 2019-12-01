2019-11-30T21:42:13+03:00
Спорт

Локомотив - Динамо 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Следующий соперник Юрия Семина - московское "Динамо".Следующий соперник Юрия Семина - московское "Динамо".Фото: REUTERS
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Столичный "Локомотив" неудачно завершил свои выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. И теперь команда Юрия Семина сможет сосредоточиться на играх во внутреннем первенстве. "Динамо" же после ряда неудач на старте сезона пытается найти себя. Теперь две команды сойдутся на поле в Черкизово. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Динамо 1 декабря 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

55 матчей сыграли между собой команды в чемпионатах России по футболу. 14 игр выиграло "Динамо", 26 - "Локомотив", а остальные 15 игр завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

У "Локомотива" - больше шансов на победу в этом поединке.

Прогноз на матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Будет ничья, либо же победа "Локомотива".

Время начала матча Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Матч Локомотив - Динамо 1 декабря года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Спартак можно посмотреть 1 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Трансляция матча Локомотив - Динамо 1 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.

Локомотив - Динамо 1 декабря 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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