Локомотив - Динамо 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Столичный "Локомотив" неудачно завершил свои выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. И теперь команда Юрия Семина сможет сосредоточиться на играх во внутреннем первенстве. "Динамо" же после ряда неудач на старте сезона пытается найти себя. Теперь две команды сойдутся на поле в Черкизово. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Динамо 1 декабря 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

55 матчей сыграли между собой команды в чемпионатах России по футболу. 14 игр выиграло "Динамо", 26 - "Локомотив", а остальные 15 игр завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

У "Локомотива" - больше шансов на победу в этом поединке.

Прогноз на матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Будет ничья, либо же победа "Локомотива".

Время начала матча Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Матч Локомотив - Динамо 1 декабря года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Спартак можно посмотреть 1 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Динамо 1 декабря 2019

Трансляция матча Локомотив - Динамо 1 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.