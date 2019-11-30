2019-11-30T22:05:24+03:00
Спорт

Черчесов: "Начинать Бельгией - минус, заканчивать Данией - минус. Но два минуса дают плюс!"

Главный тренер сборной России по футболу дал первые комментарии после жеребьевки финального турнира Евро-2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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У России известны все три соперника по Евро-2020 - Бельгия, Финляндия и Дания.У России известны все три соперника по Евро-2020 - Бельгия, Финляндия и Дания.Фото: REUTERS
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В субботу, 30 ноября, сборная России по футболу узнала имена всех соперников на чемпионате Европы 2020 года. Два из трех поединков группового этапа наши парни проведут на своем поле в Санкт-Петербурге. Именно эта арена попала в список стадионов, которые примут поединки исторического турнира, который проводится по необычной формуле.

Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов, оценивая итоги жеребьевки, по итогам которой нам достались Бельгия, Дания и Финляндия, сказал:

- Не изучал ни финнов, ни Уэльс. Финны легко вышли, хотя Уэльс более статусный. Надо финнов изучить. Начинать Бельгией - минус, заканчивать Данией - минус. Но два минуса дают плюс.

Говоря же о тренировочной базе на время турнира, наш наставник был краток:

- По базе нам надо пару дней, чтобы решить.

Финляндия, видимо, стала для нас немного неожиданным соперником. Потому что наш наставник сказал:

- По контрольным матчам до жеребьевки была одна идея, теперь она трансформируется. Надо коррективы вносить.

При этом, наш тренер положительно отозвался в целом о финской команде. Хотя признал - еще не изучал ее внимательно:

- Не могу ничего сказать о сборной Финляндии. Последнее время я не видел эту команду, поэтому не могу оценивать. Но они настолько легко прошли квалификацию, что говорит, что у них достаточно силы и мощи. Многие игроки выступают за границей и способны усилить команду, - заявил Черчесов в интервью РИА "Новости".

Напомним, старт Евро-2020 у нашей команды - 13 июня 2020 года поединком против Бельгии в Санкт-Петербурге. Через 4 дня - вторая игра турнира с командой Финляндии на своем поле. Ну а финиш группового турнира - 22 июня в Копенгагене поединком против Дании. В следующий этап Евро-2020 выходят автоматически две лучшие команды из группы плюс четыре лучшие среди третьих в своих квартетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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