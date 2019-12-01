2019-12-01T11:21:48+03:00
Спорт

Атлетико - Барселона 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

Футбол, матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Барселоне" предстоит игра против "Атлетико"."Барселоне" предстоит игра против "Атлетико".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

"Барселона" проводит не слишком уверенный сезон в чемпионате Испании. Но "Атлетико" играет тоже не очень сильно. И накануне очной встречи между командами - три места разницы в турнирной таблице, три очка разницы и у каталонцев на одну игру в запасе. "Барса" может в случае гостевого поражения лишиться второй строчки в Ла Лиге. "Атлетико" же может затруднить себе дальнешую турнирную судьбу в сезоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Барселона 1 декабря 2019.

Статистика личных встреч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

164 раза команды играли между собой в чемпионатах Испании. 74 победы у "Барсы", 40 раз была ничья. Остальные 50 встреч выиграл "Атлетико". Последняя встреча команд - поединок второго круга прошлого сезона. У себя дома "Барселона" выиграла со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Чуть больше шансов на победу у "Барселоны".

Прогноз на матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Будет ничья, либо же победа "Барселоны".

Время начала матча Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Матч Атлетико - Барселона 1 декабря года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Атлетико - Барселона можно посмотреть 1 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Трансляция матча Атлетико - Барселона 1 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.

Атлетико - Барселона 1 декабря 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Динамо 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ Чемпионата России
Футбол. Матч Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019 . Прямая онлайн трансляция игр 18 тура РПЛ пройдет со стадиона Самара Арена. Статистика встреч, составы команд, авторы голов
Новости 24
Появилось видео места аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае
Автобус упал в реку в Забайкалье: погибли 15 человек
Правительство одобрило решение увеличить застрахованную сумму вклада до 10 млн рублей
Путин и Си Цзиньпин запустят газопровод «Сила Сибири» по телемосту 2 декабря
Власти Украины вдвое увеличили финансирование фонда жены Порошенко
Кинолог рассказал, как избежать нападения собак
Евросоюз начал расследование методов сбора данных Google
Назван напиток, который предотвращает рак печени и старение мозга
Савченко назвала Порошенко отвратительным и жадным человеком
В Великобритании заявили о превосходстве российской артиллерии
Сменились главные лица Евросоюза
Командир ВСУ убил своего подчинённого на Донбассе
Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ
Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала