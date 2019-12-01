Атлетико - Барселона 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

"Барселона" проводит не слишком уверенный сезон в чемпионате Испании. Но "Атлетико" играет тоже не очень сильно. И накануне очной встречи между командами - три места разницы в турнирной таблице, три очка разницы и у каталонцев на одну игру в запасе. "Барса" может в случае гостевого поражения лишиться второй строчки в Ла Лиге. "Атлетико" же может затруднить себе дальнешую турнирную судьбу в сезоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Барселона 1 декабря 2019.

Статистика личных встреч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

164 раза команды играли между собой в чемпионатах Испании. 74 победы у "Барсы", 40 раз была ничья. Остальные 50 встреч выиграл "Атлетико". Последняя встреча команд - поединок второго круга прошлого сезона. У себя дома "Барселона" выиграла со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Чуть больше шансов на победу у "Барселоны".

Прогноз на матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Будет ничья, либо же победа "Барселоны".

Время начала матча Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Матч Атлетико - Барселона 1 декабря года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Атлетико - Барселона можно посмотреть 1 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Атлетико - Барселона 1 декабря 2019

Трансляция матча Атлетико - Барселона 1 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.