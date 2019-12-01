Футболисты сборной России узнали всех своих соперников по групповому этапу Евро-2020
Собственно, два первых соперника — Дания и Бельгия - были известны заранее. Ведь юбилейный чемпионат Европы, который в следующем году отметит 60-летие, впервые будет проводится сразу в 11 странах. И хозяев , кто пробился на Евро, пришлось заранее распределять по шести разным группам. А таких команд оказалось больше и в нашей группе появилась еще одна из хозяек - сборная Дании.
Плюс, благодаря сложной и запутанной системе проведения первенства, в нашу группе еще до жеребьевки попала непобедимая Бельгия. Команда Азара, Де Брюйна и Лукаку дважды обыграла сборную России в отборочном цикле (3:1 и 4:1). Но, может быть, парням Станислава Черчесова с третьего раза удастся хотя бы отстоять ничью. Тем более, что с бельгийцами мы проводим первый матч дома, на стадионе в «Санкт-Петербурге».
Словом, вся жеребьевка сводилась к тому — кто нам попадется — Уэльс или Финляндия? Все почему-то ожидали, что в Россию приедет команда Райана Гигза. Но «неожиданно» выпали финны, которые вообще впервые попали на Евро.
Про сборную Финляндии известно немного. То что они в отборочной группе сенсационно обошли чемпионов Европы-2004 греков. И то что под флагом Суоми выступал нынешний хавбек «Ростова» Роман Еременко. Но после того, как он был на два года дисквалифицирован за наркотики (в допинг-пробе нашли кокаин), его вывели и из состава сборной. Теперь же главный тренер Маркку Канерва заявил, что возможно 32-летний футболист вернется в национальную команду.
А еще, можно с уверенностью сказать, что на матч Россия — Финляндия приедут десятки тысяч горячих финских фанатов, которые могут дойти до Санкт-Петербурга пешком.
Не много знает о наших ближайших северных соседях и Станислав Черчесов.
— Я не изучал ни Финляндию, ни Уэльс. В футбольном мире Уэльс звучит статусно. Другое дело, что финны достаточно легко квалифицировались, и многие игроки у них выступают в зарубежных чемпионатах. Чего греха таить — надо их системно изучить, чтобы быть готовыми.
Черчесов не слишком был доволен и календарем.
— Начинать с Бельгией — минус. Заканчивать с датчанами тоже минус. Но два минуса дают плюс. Скажем так, философски… В любом случае последний матч с был бы решающим. Что бы мы ни сделали до этого.
Здесь уже Черчесов посетовал, что в результате жеребьевки хозяев полей, которая состоялась за неделю до этого, матч России против Дании отправился в Копенгаген. Словом, датчане все свои матчи группового этапа проведут у себя дома, а мы только два.
Впрочем, в плей-офф на этот раз попадут и четыре «лаки-лузера» - команды занявшие в своих группах третьи места, но имеющие лучшие показатели. Впрочем, до этого еще очень далеко, ведь не определились даже все участники Евро.
Расписание игр сборной России
Россия - Бельгия. 13 июня. Санкт-Петербург.
Россия - Финляндия. 17 июня. Санкт-Петербург.
Дания - Россия. 22 июня. Копенгаген.
Евро-2020. Групповой этап
(20 команд уже отобрались и разошлись по группам. Еще четыре пройдут через Лигу наций)
Группа A (Рим, Баку)
Турция, Италия*, Уэльс, Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей Пути D **( Северная Македония- Косово/Грузия-Беларусь)
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия — Израиль/Норвегия- Сербия,)
Группа E (Бильбао, Дублин)
Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей Пути В ( Словакия — Ирландия/Босния и Герцеговина - Северная Ирландия)
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Португалия, Франция, Германия, победитель стыковых матчей Пути А (Болгария -Венгрия/Исландия - Румыния)
* - выделены страны — хозяйки первенства
** - турнир Лига наций
ИСТОЧНИК KP.RU