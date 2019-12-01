Футболисты сборной России узнали всех своих соперников по групповому этапу Евро-2020

Собственно, два первых соперника — Дания и Бельгия - были известны заранее. Ведь юбилейный чемпионат Европы, который в следующем году отметит 60-летие, впервые будет проводится сразу в 11 странах. И хозяев , кто пробился на Евро, пришлось заранее распределять по шести разным группам. А таких команд оказалось больше и в нашей группе появилась еще одна из хозяек - сборная Дании.

Плюс, благодаря сложной и запутанной системе проведения первенства, в нашу группе еще до жеребьевки попала непобедимая Бельгия. Команда Азара, Де Брюйна и Лукаку дважды обыграла сборную России в отборочном цикле (3:1 и 4:1). Но, может быть, парням Станислава Черчесова с третьего раза удастся хотя бы отстоять ничью. Тем более, что с бельгийцами мы проводим первый матч дома, на стадионе в «Санкт-Петербурге».

Словом, вся жеребьевка сводилась к тому — кто нам попадется — Уэльс или Финляндия? Все почему-то ожидали, что в Россию приедет команда Райана Гигза. Но «неожиданно» выпали финны, которые вообще впервые попали на Евро.

Про сборную Финляндии известно немного. То что они в отборочной группе сенсационно обошли чемпионов Европы-2004 греков. И то что под флагом Суоми выступал нынешний хавбек «Ростова» Роман Еременко. Но после того, как он был на два года дисквалифицирован за наркотики (в допинг-пробе нашли кокаин), его вывели и из состава сборной. Теперь же главный тренер Маркку Канерва заявил, что возможно 32-летний футболист вернется в национальную команду.

А еще, можно с уверенностью сказать, что на матч Россия — Финляндия приедут десятки тысяч горячих финских фанатов, которые могут дойти до Санкт-Петербурга пешком.

Не много знает о наших ближайших северных соседях и Станислав Черчесов.

— Я не изучал ни Финляндию, ни Уэльс. В футбольном мире Уэльс звучит статусно. Другое дело, что финны достаточно легко квалифицировались, и многие игроки у них выступают в зарубежных чемпионатах. Чего греха таить — надо их системно изучить, чтобы быть готовыми.

Черчесов не слишком был доволен и календарем.

— Начинать с Бельгией — минус. Заканчивать с датчанами тоже минус. Но два минуса дают плюс. Скажем так, философски… В любом случае последний матч с был бы решающим. Что бы мы ни сделали до этого.

Здесь уже Черчесов посетовал, что в результате жеребьевки хозяев полей, которая состоялась за неделю до этого, матч России против Дании отправился в Копенгаген. Словом, датчане все свои матчи группового этапа проведут у себя дома, а мы только два.

Впрочем, в плей-офф на этот раз попадут и четыре «лаки-лузера» - команды занявшие в своих группах третьи места, но имеющие лучшие показатели. Впрочем, до этого еще очень далеко, ведь не определились даже все участники Евро.

Расписание игр сборной России

Россия - Бельгия. 13 июня. Санкт-Петербург.

Россия - Финляндия. 17 июня. Санкт-Петербург.

Дания - Россия. 22 июня. Копенгаген.

Евро-2020. Групповой этап

(20 команд уже отобрались и разошлись по группам. Еще четыре пройдут через Лигу наций)

Группа A (Рим, Баку)

Турция, Италия*, Уэльс, Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей Пути D **( Северная Македония- Косово/Грузия-Беларусь)

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия — Израиль/Норвегия- Сербия,)

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей Пути В ( Словакия — Ирландия/Босния и Герцеговина - Северная Ирландия)

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Португалия, Франция, Германия, победитель стыковых матчей Пути А (Болгария -Венгрия/Исландия - Румыния)

* - выделены страны — хозяйки первенства

** - турнир Лига наций