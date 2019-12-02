После победы над "Локомотивом" динамовцы сказали, что постараются обыграть "Зенит"

Московское "Динамо" после неудачного старта в сезоне поменяло главного тренера. И пришедший на смену Дмитрию Хохлову Кирилл Новиков смог преобразить клуб, который набрал ход и победил в столичном дерби московский "Локомотив" на его же поле со счетом 2:1. После матча Новиков достаточно бодро подвел итог поединку на послематчевой пресс-конференции.

- Что скажете по этому матчу, который удалось выиграть?

- Сложный первый тайм был. Мы довольны победой, результатом, тем, что уходим из опасной зоны в турнирной таблице.

- За счет чего во втором тайме сыграли так?

- Здорово все выполнили, те проблемы, которые были в первом тайме, во втором убрали. Были свободные зоны.

- Как оцените игру Шунина?

- Сыграл уверенно, это вратарь сборной России.

- Клинтон не реализует моменты, много. Почему?

- Мы занимаемся с ним индивидуально после тренировок. И будем заниматься еще. Здорово, что у него моменты есть. Количество перейдет в качество.

- Как поработали с Филиппом? Он заиграл так хорошо.

- Человек приехал из другой страны, свой менталитет. Ему нужно было привыкуть и освоиться. Коллектив принял его, и дружнее становится с напарниками. Не сомневаюсь, что будет дальше прибавлять. Мы постоянно общаемся с ребятами, интересуемся. Не только тренеры, но и все. Каким-то мелочам регулярно уделяем внимание. Со всем ведется работа, не только с Филиппом. У нас 27 игроков.

- "Динамо" набрало 14 очков в последних 6 играх. Следующий тур матч с "Зенитом". Выходит, это будет игра лидеров?

- Лидер - "Зенит", и мы постараемся выиграть и закончить хорошо.