2019-12-02T00:34:41+03:00
Звезды

Наши модницы в Лондоне: Марина Зудина выгуляла кружева, Дарья Мороз почти разделась, а Светлана Ходченкова доказала – не беременна она!

Актеры показали, как нужно наряжаться
Ирина ВИКТОРОВА
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Дарья Мороз. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторамиДарья Мороз. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами
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В Лондоне вручили «Золотого Единорога» - это премия за достижения в области российского кино, победителей выбирает жюри, состоящее из европейских, американских кинематографистов. Председателем российского жюри стал Даниил Козловский.

Марина Зудина с дочкой. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

Марина Зудина с дочкой. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

Помимо профессиональных достижений наши продемонстрировали отличное чувство стиля. Дарья Мороз в костюме от дизайнера Александра Арутюнова сразила откровенным вырезом и разрезом. Даша не стеснялась демонстрировать прелести: кстати, белый цвет будет в тренде и в 2020-м – на новый год можете смело выбирать белоснежный наряд.

Светлана Ходченкова. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

Светлана Ходченкова. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

Народ глаз не отводил от ведущей церемонии Светланы Ходченковой, которая своим обтягивающим платьем ответила не «немые вопросы» о раскрученной в СМИ беременности: наряд подчеркнул идеальную талию актрисы. Марина Зудина приехала с 13-летней дочкой Машей: актриса выбрала элегантное дизайнерское платье из актуального кружева. Маша Табакова под стать маме – модница, она нарядилась в стильное платье с отделкой из кожи и заклепок: этот тренд совсем недавно демонстрировали на главных мировых подиумах.

Андрей Смоляков с женой. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

Андрей Смоляков с женой. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

А самыми элегантными семейными парами назвали Дмитрия Дюжева и Андрея Смолякова с женами.

Дмитрий Дюжев с семьей. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

Дмитрий Дюжев с семьей. Фото: Геннадий Авраменко/предоставлено организаторами

На «Золотом Единороге» по традиции прошел благотворительный аукцион - средства собирали в пользу фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Было продано 6 лотов - выручено свыше 50000 фунтов стерлингов на развитие программ Фонда по поддержке семей, воспитывающих детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями.

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Светлана Ходченкова на волне слухов о беременности вышла в свет в особенном наряде

Поклонники не устают обсуждать личную жизнь Светланы Ходченковой: одной из самых красивых актрис отечественного кино приписывают роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Несколько недель назад Светлана подогрела слухи о своей беременности, опубликовав в Инстаграме снимок в просторном жакете. А после нашлись и очевидцы, которые утверждали, что якобы лично видели у звезды экрана животик: «Месяц пятый-шестой, не меньше!» - уверяли сетевые сплетники (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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