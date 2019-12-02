Гол Лионеля Месси принес победу 1:0 "Барселоне" в матче против "Атлетико"

В воскресенье, 1 декабря, в Мадриде на новом стадионе "Ванда Метрополитано" был сыгран центральный матч 15 тура чемпионата Испании по футболу. В гости к мадридскому "Атлетико" приехала "Барселона". Каталонцы "на зубах" проводят сезон, подчас с трудом набирая очки. Во многом игра команды Эрнесто Вальверде зависит от капитана Лионеля Месси, который пропустил из-за травмы старт сезона. А вот "Атлетико" же "дышит в спину" каталонцам. Перед игрой между клубами было 3 балла и 3 места разницы в турнирной таблицы - в гости к пятой команде Ла Лиги приехал второй коллектив испанского первенства.

Очень долгое время команды не могли забить голов. Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген творил просто космические чудеса, отбивая разными частями тела удары игроков "Атлетико". И в итоге все решилось в конце поединка после одной быстрой атаки гостей.

На 86-й минуте игры победный мяч в ворота "Атлетико" забил капитан "Барселоны" Лионель Месси - он нанес точный удар в ближний угол из-за штрафной. До концапоединка счет не изменился.

Благодаря победе "Барса" сравнялась по баллам с мадридским "Реалом". У команд - по 14 матчей и по 31 баллу в турнирной таблице. Их ждет очная встреча 18 декабря в столице Каталонии. А вот мадридский "Атлетико" - остался при 25 баллах. Команда Диего Симеоне идет на 6 месте в Ла Лиге.

Следующая игра у "Барселоны" намечена на следующую субботу - 7 декабря они примут дома "Мальорку". А вот "Атлетико" днем ранее поедет на выездной матч против "Вильярреала".