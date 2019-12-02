2019-12-02T02:23:09+03:00
Телевизор

Последний борщ, он трудный самый

Зрителям предлагается отведать новые серии знаменитой кулинарной комедии «Кухня»
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Дмитрий Нагиев со своим тезкой и коллегой Назаровым постарается сделать нашу жизнь чуточку вкуснее. Фото: Канал СТСДмитрий Нагиев со своим тезкой и коллегой Назаровым постарается сделать нашу жизнь чуточку вкуснее. Фото: Канал СТС
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Изюминкой старой «Кухни», познакомившей нас с озорным закулисьем гламурного московского ресторана, был широкий выбор блюд, то есть персонажей. Хочешь - болей за этого, хочешь - за другого, хочешь - за третьего или пятнадцатого. Каждую из множества сюжетных линий легко было для себя определить как основную, поэтому свои поклонники были и у вздорного шеф-повара Баринова (Дмитрий Назаров), и у гламурного ресторатора Нагиева (он, напомним, играет самого себя), и у нагловатого поваренка Максима (Марк Богатырев), и еще у десятка других по-своему симпатичных личностей. Возрожденная после многолетней паузы, которую заполняли многочисленные сиквелы и спин-оффы, новая «Кухня» пытается козырнуть именно сюжетными разносолами: кажется, в сериал вернулись все, кто держал публику на крючке в прежние годы: Нагиев, Назаров... Но вскоре выясняется, что многих из тех, кто отвечал за зрительский интерес, не хватает. Где, к примеру, вышеупомянутый поваренок Максим и его сексапильная возлюбленная Вика, сыгранная Еленой Подкаминской? Оказывается, вместо них на поле вышли дублеры - словно срисованный с Максима портье Саша (Владислав Ценев) и призванная заменить Подкаминскую девушка Варя (Мария Ульянова), схему развития отношений между которыми фанаты «Кухни» смогут предсказать минимум на пять серий вперед.

На телевидении, как и в кулинарии, далеко не всегда новые сложносочиненные яства принимаются аудиторией лучше, чем проверенные годами борщ и котлеты. Не исключено, что возвращение к надежному «кухонному» формату обернется успехом, и все же жаль, что в данном случае в знакомый рецепт добавили ингредиенты, уместные скорее в фастфуде, нежели в мишленовском ресторане.

«Кухня. Битва за отель». Со 2 декабря, понедельник - четверг, 19.00. ТНТ

СЮЖЕТ

Дмитрий Нагиев одержим идеей забабахать в Красной Поляне мегакурорт, для чего к уже имеющемуся у него там казино он хочет прикупить расположенный по соседству отель. В проекте участвуют очень серьезные люди, которых расстраивать не рекомендуется. Но гостиницу у Нагиева буквально из-под его породистого носа уводит Элеонора Галанова (Елена Ксенофонтова), экс-супруга Дмитрия, мечтающая насолить своему бывшему. Диме надо срочно вернуть отель, а заодно разобраться с длинноногой блондинкой Варей (Мария Ульянова), модельная внешность которой не мешает ей называть себя сибирячкой, работать электриком и претендовать на близкое родство с Нагиевым. А тем временем Виктор Баринов (Дмитрий Назаров), уставший от пенсионной скуки, откликается на лестное предложение стать главой кулинарной академии, названной его именем...

ИСТОЧНИК KP.RU

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