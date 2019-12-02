Чувствительный милиционер

Короче, любил толстый мужик толстую тетку. Играли обоих большие артисты Робак и Михалкова - и людей, видимо, хороших. Незряшных таких людей. А она возьми и заболей - насмерть, до пересадки и заграничной клиники, - а он типа старший опер следственного комитета. И пишет он цифру с шестью нулями, и показывает убийце детей - стройподрядчику, у которого детский центр сложился и у которого этих нулей все равно до черта (это не спойлер, там в пилотной серии все). А потом понеслось как-то - устраивает одно убийство, лично валит еще троих, нет, четверых даже…

Чувство там.

Что не ясно?

Хлебников в интервью сказал, что на съемках думал о Кинг-Конге: мохнатое чудище, одной рукой город валит, другой блондинку у сердца держит. От него после «Обычной женщины» опять про коррупцию ждали, но он же всегда все по-своему сделает. Вроде да, коррупция. Завышение сметной стоимости, некондиционные материалы, приемка в доле, прокуратура в доле. Зицпредседатели для нар. А тут болезнь эта. И выходит совсем не про коррупцию, хоть и про нее тоже. А про любовь сильного и жестокого человека в мире, где нет понятия «нельзя». Можно за деньги детей угробить, а можно за них же сесть-посидеть, а можно убийцу отмазать, а можно двух, - а можно бесполезное лекарство на рынок выбросить, от рака, дорогое до безумия. То есть когда он начинает убивать - только за душу беспокойно, а насчет справедливости там все пучком.

Да я б в этом фильме половину положил, если б с моей что.

Она б не одобрила, конечно, - ну так и Михалкова не одобрила: он ей не сказал. Буркнул про какой-то благотворительный фонд и дальше молчать.

Говорю ж - Робак.

Он такого раньше не играл, Михалкова да, а он нет. Все больше какие-то увальни бубнящие. А здесь такое. Друг его, тоже следак из комитета, размотав до конца все, орет Михалковой: «Ты ж не смей помирать, да?? Ты ж понимаешь, что он после этого с городом сделает?» Город немаленький, с детскими центрами, фармакологией, аэропортом и тюрьмой, не только с «Крошкой-картошкой». С бухтой, в которой шторм айвазовской шкалы, от одного-единственного мента.

В таких случаях говорят: Шекспир.

Правильно, в общем.

Шекспир, кстати, тоже писал о довольно скверном мире, в котором тоже не было слова «нельзя». «Ричард», «Макбет», «Гамлет» - кто там кому что запретить может? Одно сплошное цунами страстей, и лезвия через портьеру, и отрава в кубке.

Все как у нас.

Радоваться, что ли, теперь, что у нас такой сюжетообразующий мир, как в Средневековье? Рай для человековедов со зловещей готикой и партиями для больших артистов. С полнолунием, тревожащим внутренности следственных работников.

Хлебников со сценаристкой Мещаниновой раньше «Аритмию» сделал, тоже про сердце. Тоже в большом нестоличном городе. Там как-то не про деньги все, а про душевную стихию, хотя разговоров про деньги больше. Где чего не хватает, там о том и говорят. В Москве про Бога, в миллионниках про деньги, в дальней глухомани году в 2000-м яростно спорили про Березовского и вообще про евреев.

Кстати, фармакологического гада из фильма, блатаря и убийцу, зовут Моргулис. Если кому интересно.

Получился такой странно-зимний русский нуар, но по всем канонам классики. Аморальный сыщик с ножевой дыркой в правом боку, из-за бабы идущий на все. Баба-блондинка с психическими аномалиями. Зряшно козырные акулы бизнеса на загородных виллах, откуда их либо выводят, либо выносят. Диссонанс мелких и очень больших денег. Одержимость.

Однажды переводчик Медведев слушал с экрана любительское Love me tender, с завываньями и вздохами. И на втором куплете понял, что авторы, похоже, намерены прогнать тему целиком. Подумал и сообщил в микрофон: «Песня о любви».

Вот «Шторм» - песня о любви.

Нехорошей такой любви.

Настоящей.

P.S. Когда критиков спросят о сериале года, «Шторм» назовут в первой тройке, все. В тот год «Обычную женщину» назвали, в этом так же будет.

Хлебников и кино морального дискомфорта, опять с Михалковой.

Кстати, постановщиком «Обычной женщины»-2 утверждена Мещанинова. Если кому интересно.

«Шторм»

2019 г.

Реж. Борис Хлебников. Видеосервис Start.