В Роскачестве рассказали, как "не потерять голову" от "Черной пятницы"

В России в конце ноября стартовала акция для любителей сэкономить "Черная пятница". Причем проходит она как в режиме онлайн, так и в офлайне. Наряду с предложениями от магазинов в сети появляются объявления о проведении лотерей и розыгрышей, но все из них могут нести риски быть обманутыми. Роскачество рассказало, как "не потерять голову" от заманчивых предложений "Черной пятницы".

- В "Черную пятницу", пользуясь относительно новой традицией дней больших распродаж, в том числе, в интернете, мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей. Даже когда выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять, где именно вы приобретаете товар, и на каких условиях, – объясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

В прошлом году в период акции эксперты обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярные торговые площадки и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины. В связи с этим организация подготовила ряд рекомендаций, чтобы мошенники не смогли вас провести.

Во-первых, не стоит переходить по подозрительным ссылках из почтовых рассылок или соцсетей. Лучше в поисковике найти сайт нужного магазина. Плюс нужно обращать внимание на доменное имя сайта. Аферисты часто используют похожие с названием магазина ссылки, но добавляют в них символы. Не рекомендуется вводить на сайте свои персональные данные. Это особенно опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям. Например, в отелях, ресторанах, транспорте или других общественных местах

- Перед покупкой обязательно изучите информацию об оплате. В случае если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется, - отметили в Роскачестве.

Отдельная тема розыгрыши призов. Их, как правило, устраивают на фишинговых сайтах. В таких случаях аферисты использует сложную и детально проработанную механику – требует от пользователя совершение целого ряда действий: заполнение анкеты, прохождение опроса, викторины. А в итоге и вовсе просят ввести данные банковской карты, что уже является тревожным звоночком.

Но даже, если конкурс устроили не мошенники и он вполне реальный, а вы победили, то взвесьте все "за" и "против". Возможно, выигранный приз не покроет расходы. К примеру, вы выиграли путевку, но лишь перелет, а за отель придется доплатить. Или наоборот. Это своего рода тоже лохотрон.

Роскачество также рассказало о небольших лайфаках. К примеру, участвуя в конкурсах в социальных сетях, лучше выбирать небольшие компании. Тогда шансов на победу будет больше за счет меньшего количества участников. В конкурсах "за подписку" от известных блоггеров или звезд криминального ничего нет, минус один - в ленте будет мелькать реклама от спонсоров. Но от нее всегда можно отписаться.