Когда холестерина может быть слишком много

Холестерин — это химически сложное вещество, которое в крови образует соединения с липопротеидами двух видов: низкой (ХС ЛНП) и высокой (ХС ЛВП) плотности [1], которые выполняют транспортную функцию. Треть от необходимой суточной дозы холестерина поступает с пищей, оставшиеся две трети синтезируются в организме [2].

Липопротеиды низкой плотности переносят холестерин в клетки организма. Там он используется в качестве строительного материала для клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов, витаминов, принимает участие в осуществлении других жизненно важных функций организма [3]. Если в клетке его достаточно, избыток ХС ЛНП остается циркулировать в крови. Его-то и называют «плохим» [4] холестерином. При определенных условиях, когда в русле кровеносного сосуда его становится слишком много, он откладывается на стенках сосудов в виде бляшек [5]. Со временем это приводит к развитию атеросклероза и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов [6].

А вот липопротеиды высокой плотности транспортируют холестерин от клеток в печень. Поэтому ХС ЛВП называют «хорошим» холестерином [7]. Чем выше его уровень в крови, тем меньше риск развития у пациента атеросклероза [8].

Дополнительные факторы риска повышения холестерина в крови

• Холестерин откладывается на стенках кровеносных сосудов при определенных условиях. К ним относятся [9]:

• сопутствующие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, артериальная гипертензия;

• вредные привычки, в первую очередь курение и прием алкоголя;

• избыточный вес и ожирение;

• неправильное питание, в том числе избыточное поступление холестерина с пищей;

• малоподвижный образ жизни;

• наследственная предрасположенность;

• возраст и другие факторы.

Особенностью этих факторов риска является то, что, как правило, они усиливают друг друга. То есть при наличии, например, 2-х факторов, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастают не в два, а в 3-4 раза [10]. Очевидно, что среди них есть те, на которые пациент повлиять не может (сопутствующие хронические заболевания, возраст, наследственность) [11]. А вот изменить образ жизни, снизить вес, увеличить физическую активность, наладить корректное пищевое поведение под силу каждому.

Поэтому для любого пациента специалисты оценивают риски, учитывая множество факторов [12]. Стратегия терапии и профилактики тоже выстраивается комплексно [13]. Такой подход способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 80% [14]!

Правила здоровья

Как же можно снизить уровень холестерина в крови и предотвратить его негативные последствия? Российские специалисты предлагают поставить перед собой 6 целей [15].

Цель 1. Полный отказ от курения в любой форме [16]. Курение вызывает необратимые изменения в стенках кровеносных сосудов [17]. Кроме того, оно способствует не только образованию атеросклеротической бляшки на стенке сосуда, но и ее разрыву [18]. Потребление табачных изделий — одна из причин того, что сердечно-сосудистые заболевания резко молодеют [19].

Цель 2. Соблюдение диеты [20]. В первую очередь, диетологические требования касаются ограничения потреблений жиров — жирного мяса, продуктов животного происхождения, колбасных изделий и полуфабрикатов, кондитерских изделий на маргарине [21]. Нужно ограничить общее потребление жиров до 30%, а так называемых насыщенных жиров до 10% от общей калорийности рациона [22]. Не стоит забывать и о необходимости ограничить общее количество углеводов, попадающее на стол, в первую очередь — рафинированных (выпечки, сахара, сладостей). А вот количество овощей, богатых пищевыми волокнами, лучше увеличить [23].

Цель 3. Поддержка умеренной физической активности [24]. Отечественные специалисты рекомендуют не менее 2,5-5 часов нагрузки в неделю или 30-60 минут в день [25]. Оптимальными являются аэробные упражнения и виды активности — плавание, ходьба, гимнастика [26].

Цель 4. Контроль над массой тела. Поддерживать вес желательно на таком уровне, чтобы индекс массы тела находился в промежутке 18-25 кг/м2 [27]. Особое внимание нужно уделить талии. Ее окружность у мужчин должна быть менее 94 см, у женщин — 80 см [28].

Цель 5. Контроль артериального давления. При артериальной гипертензии нужно стараться удерживать показатели артериального давления менее 140/90 мм рт. ст [29].

Цель 6. Особое внимание — уровню сахара в крови. Зачастую повышенный уровень холестерина сопровождает предиабет или сахарный диабет 2-го типа [30]. В таком случае, специалисты рекомендуют контролировать гликированный гемоглобин. В норме этот показатель должен составлять 6-7% [31]. Важно так же своевременно и регулярно проходить медицинские обследования.

Если изменения образа жизни не помогают снижению уровня холестерина до нормы, могут помочь специальные лекарственные препараты. Для защиты сердца, сосудов и печени призван препарат Дибикор®. Он способствует улучшению метаболических процессов в организме и может помочь снизить уровень холестерина, а также нормализовать уровень сахара в крови.

Дибикор® - холестерин и сахар может быть под контролем!

1. Кольман, Я. Наглядная биохимия — 2-е изд. — М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. C. 304.

2. Тюрюмин Я.Л., Шантуров В.А., Тюрюмина Е.Э. Физиология обмена холестерина (обзор) // Acta Biomedica Scientifica. 2012. №2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziologiya-obmena-holesterina-obzor (дата обращения: 22.11.2019).

3. Там же.

4. Cholesterol Abnormalities and Diabetes // American Heart Association. Last Reviewed: Jan 31, 2016. Url: https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/why-diabetes-matters/cholesterol-abnormalities--diabetes. (дата обращения: 29.10.2019).

5. Атеросклероз. Современные представления и принципы лечения. Рекомендации ВНОК // Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. 2009. №12 (67). Сс.84–96. Url: https://cyberleninka.ru/article/n/ateroskleroz-sovremennye-predstavleniya-i-printsipy-lecheniya-rekomendatsii-vnok. (дата обращения: 22.11.2019).

6. Там же.

7. Кольман, Я. Наглядная биохимия — 2-е изд. — М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. C. 304.

8. Багорова Н.В. Холестерин и его влияние на организм // Инновационная наука. 2017. №2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/holesterin-i-ego-vliyanie-na-organizm-1 (дата обращения: 27.11.2019).

9. Смирнова И. П., Коновалова Т. Т. Современное состояние проблемы атеросклероза: факторы риска, роль курения в атерогенезе // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2006. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-ateroskleroza-faktory-riska-rol-kureniya-v-aterogeneze (дата обращения: 24.11.2019); Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf. (дата обращения: 22.11.2019).

10. Смирнова И. П., Коновалова Т. Т. Современное состояние проблемы атеросклероза: факторы риска, роль курения в атерогенезе // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2006. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-ateroskleroza-faktory-riska-rol-kureniya-v-aterogeneze (дата обращения: 24.11.2019).

11. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf. (дата обращения: 22.11.2019).

12. Там же.

13. Смирнова И. П., Коновалова Т. Т. Современное состояние проблемы атеросклероза: факторы риска, роль курения в атерогенезе // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2006. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-ateroskleroza-faktory-riska-rol-kureniya-v-aterogeneze (дата обращения: 24.11.2019).

14. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf. (дата обращения: 22.11.2019).

15. Там же.

16. Там же.

17. Смирнова И. П., Коновалова Т. Т. Современное состояние проблемы атеросклероза: факторы риска, роль курения в атерогенезе // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2006. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-ateroskleroza-faktory-riska-rol-kureniya-v-aterogeneze (дата обращения: 24.11.2019).

18. Там же.

19. Там же.

20. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf. (дата обращения: 22.11.2019).

21. Атеросклероз. Современные представления и принципы лечения. Рекомендации ВНОК // Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. 2009. №12 (67). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ateroskleroz-sovremennye-predstavleniya-i-printsipy-lecheniya-rekomendatsii-vnok (дата обращения: 24.11.2019).

22. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации VI пересмотр // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №3 (28). Сс. 5–22. URL http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/noa.pdf. (дата обращения: 22.11.2019).

23. Там же.

24. Там же.

25. Там же.

26. Котовская Ю.В., Котовская Н.В. и др. Физические нагрузки - "полипилюля" для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и замедления старения // Клиническая геронтология. 2018. №3-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskie-nagruzki-polipilyulya-dlya-profilaktiki-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-i-zamedleniya-stareniya (дата обращения: 27.11.2019).

27. Там же.

28. Там же.

29. Смирнова И. П., Коновалова Т. Т. Современное состояние проблемы атеросклероза: факторы риска, роль курения в атерогенезе // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 2006. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-ateroskleroza-faktory-riska-rol-kureniya-v-aterogeneze (дата обращения: 24.11.2019).

30. Там же.

31. Там же.

Реклама