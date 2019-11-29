2019-11-29T11:10:36+03:00
Звезды

Вася Ложкин открыл галерею

Теперь поклонники творчества самого известного художника Рунета могут в любой момент прийти и посмотреть картины
Оксана ФОМИНА
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В Москве открылась галерея работ художника Васи Ложкина.В Москве открылась галерея работ художника Васи Ложкина.
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На стенах четыре десятка полотен, запечатлевших виды вымышленного города Кобылозадовска, его угрюмых жителей и котиков. Экспозиция постоянно меняется: галерея работает и как торговая площадка. Если картину покупают, на ее место вешают другую. Одним творчеством Васи Ложкина в галерее не ограничатся, будут проходить и экспозиции других художников. 26 декабря, к примеру, начнется выставка Николая Копейкина. Запланированы различные культурные события - презентации книг, лекции, встречи с интересными людьми.

Наш звонок застал Васю Ложкина, когда он выходил из своей мастерской в Ярославле, где постоянно живет художник, блогер и музыкант.

- Вася, поздравляем с открытием! Творческий процесс у вас не прекращается. Над чем сейчас работаете?

- Сейчас я рисую то, что было до России. Ну в смысле, что было на том месте, где сейчас расположена Россия. Там бродили саблезубые тигры, мамонты...

Вася Ложкин на открытии галереи.

Вася Ложкин на открытии галереи.

- Концерты в галерее будут?

- Нет, там нельзя, это жилой дом. Концерт пройдет в другом месте и уже в следующем году 29 февраля.

Галерея Васи Ложкина находится по адресу: ул. Садовая-Спасская, 12/23, стр. 2.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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