Вася Ложкин открыл галерею
На стенах четыре десятка полотен, запечатлевших виды вымышленного города Кобылозадовска, его угрюмых жителей и котиков. Экспозиция постоянно меняется: галерея работает и как торговая площадка. Если картину покупают, на ее место вешают другую. Одним творчеством Васи Ложкина в галерее не ограничатся, будут проходить и экспозиции других художников. 26 декабря, к примеру, начнется выставка Николая Копейкина. Запланированы различные культурные события - презентации книг, лекции, встречи с интересными людьми.
Наш звонок застал Васю Ложкина, когда он выходил из своей мастерской в Ярославле, где постоянно живет художник, блогер и музыкант.
- Вася, поздравляем с открытием! Творческий процесс у вас не прекращается. Над чем сейчас работаете?
- Сейчас я рисую то, что было до России. Ну в смысле, что было на том месте, где сейчас расположена Россия. Там бродили саблезубые тигры, мамонты...
Вася Ложкин на открытии галереи.
- Концерты в галерее будут?
- Нет, там нельзя, это жилой дом. Концерт пройдет в другом месте и уже в следующем году 29 февраля.
Галерея Васи Ложкина находится по адресу: ул. Садовая-Спасская, 12/23, стр. 2.
Вход свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU