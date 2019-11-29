"Тех, кто говорит языком Майдана с международной трибуны — гнать с поля!". Сенатор от Крыма отреагировал на скандал с российской делегацией в ООН

На форуме по вопросам меньшинств ООН, проходящем в Женеве, члены делегации незалежной топали ногами, выкрикивали оскорбления, били кулаками по столу. Нет, это не был массовый припадок. Так незатейливо представители официального Киева пытались сорвать выступление членов российской делегации.

В частности, тех крымских татар, которые хотели донести до международного сообщества правду о том, что происходит на землях этого черноморского полуострова.Например, с их соплеменниками. Об угнетении которых твердят пять с половиной лет те, кто пришел в Киеве к власти после госпереворота февраля 2014-го.

Вот как прокомментировал «Комсомолке» громкий скандал в тихой Швейцарии сенатор от Крыма Сергей ЦЕКОВ.

- Кто те представители Украины, что пытались сорвать выступление официальной делегации РФ в Женеве?

- Это обычное поведение и политической верхушки Украины, и украинской «общественности» — оно, к сожалению, типично для этой страны. Причем не последние 5 лет —а последние 25 лет такое происходит, с начала 1990-х. Такая вот «дисскусия в стиле Майдана» — она постоянно переносится на серьезные мероприятия.

- Внутри страны — понятно, но в Женеве...

- Подобное происходит не только в самой Украине, но и на международных форумах. Я много лет был украинским политиком - и меня в женевской выходке ничего не удивляет. Если бы они вели себя спокойно — вот что было бы удивительно: неужели что-то созрело и ребята прозрели? Но нет, все остается по-прежнему. Уровень дискуссии в украинском обществе продолжает задавать площадная публика. И выразители ее взглядов остаются у власти — несмотря на смену президента.

- Но разве после того, как в мае Зеленский сменил Порошенко на президентском посту, не произошла и смена элит в соседней с нами стране? В ключевых министерствах новые люди...

- Инерция политическая остается. Предпосылок для формирования новой политической культуры что-то не видно. Судя по тому, что происходит на Украине, тон общения с Россией и в двусторонних отношениях, и на международной арене не особенно поменялся. Пока это можно отметить, в том числе, по тому, как ведет себя Зеленский. Ну хотя бы по тому, как он разговаривает с бойцами на Донбассе. Киеву нужно очень многое что предпринять и что поменять, чтобы навести порядок на Украине. Прекращение войны на юго-востоке и нормализация отношений с Россией —это две первоочередные задачи. Надо учиться вести диалог нормальный, а не по понятиям: посмотрите на Верховную Раду - у них продолжаются там стычки, драки.

- Представителям крымско-татарского народа, прибывшим в Женеву в составе российской делегации, нормально выступить не дали — но в чем претензии международного сообщества конкретно по ситуации с правами меньшинств в Крыму?

- Киевские лозунги уже стерлись от частого употребления — "крымских татар угнетают"! Их "хватают, они исчезают, их язык запрещают"! Но при том украинские верхи прекрасно понимают, что ничего подобного с крымскими татарами не происходит . Однако международным структурам про это неизвестно.

- Чтобы стало известно, для этого надо выслушать самих крымских татар?

- Или приехать и посмотреть на месте, как обстоят дела! Но международные структуры, похоже, правду узнать не особо и стремятся. А Киев не хочет, чтобы эта правда из первых уст дошла, например, с трибуны ООН. Вспомните последнюю резолюцию, которую для Генассамблеи ООН готовила Украина. Ту которую поддержали страны Евросоюза, США и их сателлиты — около 60 стран.

- Ну, там ведь штамп на штампе!

- Конечно! А тут на мероприятие ООН в Женеву приезжает делегация из Крыма , в которой настоящие крымские татары, которые действительно живут на полуострове. И которые хотят рассказать, что никто их не зажимает, а совсем наоборот — и с языком, и с землей, и с отношением к ним центральной власти. И что та же энерго- и водная блокады со стороны Киева ударила по крымским татарам, работающим на крымской земле. А Украина для крымских татар с 1991-го не сделал ничего. И язык их был в загоне, а сегодня на нем в школах преподают. Но в мире то про это никто ничего не знает! И у тех горлопанов, которые в Женеве срывают выступление нашей делегации, у них одна цель - чтобы и дальше правды никто не знал про Крым.

- И как поступать в такой ситуации?

- Вели себя агрессивно, перебивали, надо с ними как в футболе - давать желтую карточку. Предупреждение. А потом красную — удалять с поля. То есть просто делегацию Украины в следующий раз на такие международные мероприятия приглашать не надо.

- Пожелание ваше понятно, но вряд ли в ООН к нему прислушаются…

- Сейчас не прислушиваются — со временем к этому придут.

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