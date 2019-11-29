Актуальное решение проблем обманутых дольщиков

Ни для кого не секрет, что сейчас по всей нашей стране насчитывается почти 3 300 проблемных объекта, а это почти 17 млн квадратных метров жилья и огромное количество людей, которые ждут своих квартир годами.

Одной из ключевых причин возникновения этой проблемы можно назвать непрофессионализм и недобросовестность застройщиков.

Конечно, власти пытаются решить эту проблему системно – об этом говорят правки в федеральный закон о долевом строительстве (ФЗ №214) и принятие решения по помощи уже существующим участникам долевого строительства.

Защита от будущих проблем

Проектное финансирование и использование эскроу-счетов стали обязательным условием для застройщиков с 2019 года. Это именно тот механизм, который гарантирует покупателям первичной недвижимости безопасность. Раньше покупка квартиры на этапе строительства по договору долевого участия могла иметь некоторые риски, на сегодняшний день обязательные отчисления застройщиков в компенсационный фонд и банковский контроль, который прекращается только после сдачи объекта в эксплуатацию, стали 100% -ной гарантией того, что объект будет достроен и покупатель получит свою квартиру.

Решение того, что накопилось

Проблема обманутых дольщиков сейчас решается двумя способами – достройка объектов за счет средств из компенсационного фонда или силами частных инвесторов (компаний-застройщиков). И то, и другое призвано уменьшить объем проблемы в целом, обеспечив жильем обманутых дольщиков.

Что касается первого способа, то в России с 2017 года есть федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Его задача – исключить риски появление обманутых дольщиков, защитить права пострадавших граждан. К тому же, законом о долевом строительстве предусматривается создание региональных фондов защиты прав дольщиков. Согласно ФЗ 214-ФЗ, Фонд сам сможет выступать в качестве застройщика и достраивать проблемные объекты в приоритетном порядке.

И второй способ – привлечение к достройке объектов частных девелоперских компаний. Как раз одной из таких компаний является ГК «Гранель», один из самых крупных и надежных застройщиков РФ.

За всю историю работы «Гранель» (а это бол 27 лет – прим. ред.) не было ни одного случая сдачи проекта не в срок, более того, есть много случаев, когда дома сдаются раньше, безусловно, покупатель делает выбор в пользу такой компании.

Свою социальную ответственность застройщик также демонстрирует способностью нести ответственность не только за себя, но и за других. За последние несколько лет ГК «Гранель» помогла более 2,5 тысячам обманутых дольщиков, завершив строительство уже 5 проблемных объектов: ЖК «Квартал Лукино», ЖК «Малина», ЖК «Эстет», ЖК на Тарасовской 14 и ЖК «Квартал Европа».

К примеру, буквально на днях был завершен еще один долгострой – ЖК «Квартал Лукино» и, наконец, свои долгожданные ключи получили 888 граждан, которые ждали свои квартиры с 2013 года.

По прогнозам ГК «Гранель», проблема обманутых дольщиков может быть решена в течении следующих пяти лет: обязательства перед теми, кто на данный момент является обманутыми дольщиками будут выполнены, а в виду укрупнения рынка и использования проектного финансирования, новой волны обманутых дольщиков можно избежать.

Наша справка

ГК «Гранель» – одна из крупнейших девелоперских компаний Российской Федерации, которая более 27 лет работает на российском рынке и специализируется на строительстве жилых комплексов сегмента «стандарт» и «комфорт», а также коммерческой недвижимости. С начала своей деятельности компания ввела в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, обеспечив квартирами более 28 тысяч российских семей. Портфель проектов ГК «Гранель» составляет 4,5 миллиона квадратных метров и включает в себя малоэтажные и многоэтажные жилые комплексы, полностью обеспеченные всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

На сегодняшний день ГК «Гранель» входит в ТОП-10 застройщиков РФ по объему текущего строительства и занимает 3 место по объему текущего строительства по Московской области.

Купить квартиру в собственных проектах компании (а их более 10 штук) сейчас можно от 1,8 млн рублей.

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