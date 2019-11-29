2019-11-29T12:18:48+03:00
Недвижимость

Пять простых шагов, чтобы купить квартиру за день

Все необходимые для покупки жилья действия доступны онлайн. В офисе продаж «Группы ЛСР» нужно будет лишь завершить сделку
Анна ГЛАДКИХ
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Приобрести квартиру всего за один день? Легко! В любом из московских проектов «Группы ЛСР» можно выбрать и оформить покупку онлайн. На сайте застройщика и в личном кабинете на сайте Росреестра.

Для того, чтобы купить жилье, достаточно сделать пять простых шагов:

1 — Выбрать свою квартиру в жилых комплексах бизнес-класса «ЗИЛАРТ» и «ЛЕНИНГРАDКА 58» или ЖК комфорт-класса «Лучи» и «Нахабино Ясное», воспользовавшись сервисом «Выбрать квартиру онлайн» на сайте https://www.lsr.ru/msk/. Здесь можно не только в подробностях рассмотреть планировку своей будущей квартиры, но и узнать все интересующие подробности выбранного проекта.

2 – Забронировать выбранную квартиру, оставив заявку через

«Онлайн-бронирование». Этот инструмент дает право на покупку именно той квартиры, которую вы выбрали – два клика и квартира за вами. Так же в два клика можно забронировать и машиноместо. Кроме того, «онлайн — бронирование» также помогает заказать обратный звонок, консультант свяжется с вами в течение нескольких минут.

3 – Узнать размер платежей при помощи «Ипотечного калькулятора». Сервис поможет рассчитать ипотеку и узнать размер ежемесячных платежей всего в несколько кликов – нужно лис ввести в соответствующее окошко общую стоимость выбранной квартиры, размер первоначального взноса и выбрать срок, в течение которого вы планируете погасить кредит.

4 – Подать заявку и документы на ипотеку. Да, и это тоже можно сделать не выходя из дома. Благодаря сервисам «Электронная регистрация ДДУ и ДКП» и DomClick.

Для этого потребуется войти в личный кабинет на сайте Росреестра (или создать личный кабинет, если его у вас еще нет. Затем собрать документы при помощи сервиса DomClick, заполнить форму заявки, и вместе с документами, отправить на регистрацию.

5 – Стать счастливым владельцем квартиры, приехав в офис продаж, чтобы завершить сделку – подписать акт приема-передачи вашего жилья.

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