В Москве пройдут «Дни Дальнего Востока»

2–14 декабря в третий раз пройдут «Дни Дальнего Востока в Москве». Центральным событием программы мероприятий станет фестиваль для молодежи («Экспоцентр», 12–14 декабря). Москвичи и гости столицы познакомятся с возможностями для карьеры, образования, ведения бизнеса и туризма в ДФО, а также с культурой, традициями и кухней дальневосточных регионов.

На фестивале покажут презентации дальневосточных регионов, крупных мероприятий событийного туризма с участием популярных режиссеров, актеров и блогеров. Отдельные дискуссии будут посвящены вопросам урбанистики, космоса, развития студенческих отрядов. Также пройдут мастер-классы, направленные на приобретение навыков эффективного поиска работы.

Молодые специалисты из Москвы и Московской области встретятся с работодателями из ДФО, а у школьников будет возможность поучаствовать в олимпиаде «Ближе к Дальнему» и выиграть дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Одним из ключевых событий фестиваля станет Большой дальневосточный квест, 10 первых победителей которого получат бесплатные туристические путевки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока.

В развлекательной программе – музыкальный фестиваль «Двигай на Восток!» и гастрономический фестиваль «Держи краба!». На музыкальном фестивале выступят современные дальневосточные группы, а на гастрономическом фестивале гости смогут попробовать блюда из дальневосточных деликатесов.

Кроме этого на фестивале пройдет вручение премии «Звезда Дальнего Востока», которой поощряются лучшие работодатели, инвесторы, получатели «дальневосточного гектара».

2–8 декабря будет открыта «Дальневосточная ярмарка» на Новом Арбате, где можно будет приобрести товары, продукты и сувениры из всех регионов ДФО. Особое внимание уделено продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах». На ярмарке будет работать фудкорт, где можно будет попробовать уникальные блюда Дальнего Востока. Для посетителей подготовлены концерты, мастер-классы и конкурсы. В интерактивной зоне «Тайга» можно ознакомиться с успехами и достижениями в области социально-экономического развития Дальнего Востока.

Частью программы «Дней Дальнего Востока в Москве» стал запуск 8 ноября «Дальневосточного экспресса» – тематического поезда, который в течение полугода будет курсировать по кольцевой линии метрополитена. За это время около 3 миллионов пассажиров узнают о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО.

Кроме того, коллекции успешных дизайнеров с Дальнего Востока будут представлены 11 декабря на Vostok fashion day в Москве. Мероприятие организует Фонд Росконгресс в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Площадка – инновационное мультиформатное бренд-пространство Hyundai Motorstudio.

Во время показа гости познакомятся с работами дизайнеров, чьи коллекции заявили о себе на Азиатских неделях моды и чей талант заслуживает особого внимания столичной публики. В частности, с детской коллекцией Светланы Никоновой «Кружева», которая привлекла особое внимание на Неделе китайской моды в Пекине.

Гости услышат выступления дальневосточных артистов и познакомятся с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока». В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.

Vostok fashion day 2019 станет продолжением знакомства с творческими достижениями дальневосточных дизайнеров, которое началось на Восточном экономическом форуме – 2019. Тогда, в рамках культурной программы Форума, состоялся модный показ Far East – Fashion Forpost в кампусе ДВФУ.

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