2019-11-29T13:44:11+03:00
Происшествия

Из Японии выслали украинца, который разыскивался в России

Экстрадиция фигуранта уголовного дела из Страны восходящего солнца проведена впервые
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Подозреваемого Клименко обвиняют в организации преступного сообщества, отмывании денежных средств, хищении автомобиля и убийстве. Фото: МВД РФПодозреваемого Клименко обвиняют в организации преступного сообщества, отмывании денежных средств, хищении автомобиля и убийстве. Фото: МВД РФ
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Впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела из Японии в Россию. К удивлению оперативников злодеем оказался гражданин Украины. Он признался в этом, во время первого допроса.

- По Украине я Клименко Евгений Владимирович, а по России Золенко Владимир Борисович, - заявил подозреваемый в серии тяжких преступлений.

- А родились вы где? - поинтересовался дознаватель.

- На Украине.

- По имеющейся информации, в период с 1992 года по 2006 год Клименко-Золенко был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Криминальная группировка осуществляла противоправную деятельность на территории Дальнего Востока, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого Клименко обвиняют в организации преступного сообщества, отмывании денежных средств, хищении автомобиля и убийстве. Ранее он был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.

Задержание Клименко стало возможным благодаря совместной работе МВД России, НЦБ Интерпола, ФСИН России и их коллег из Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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