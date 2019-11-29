2019-11-29T14:29:33+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде обокрали уборщицу на 800 тысяч рублей

Двое мужчин напали на 71-летнюю женщину среди бела дня
Наталия ЕРОШКИНА
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Для поиска нападавших полицией введён план "Перехват", грабителей разыскивают как в Нижегородской области, так и в соседних регионах.Для поиска нападавших полицией введён план "Перехват", грабителей разыскивают как в Нижегородской области, так и в соседних регионах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эта история произошла в четверг 21 ноября в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В тот день 71-летняя Людмила Германовна везла с собой на автомобиле крупную сумму денег. Купюры женщина бережно сложила в пакет и очень волновалась за их сохранность. Для уборщицы это были очень большие деньги. Дорога обещала быть короткой, но по пути с Людмилой Германовной случилась крайне неприятная история. Во время остановки на очередном светофоре на женщину напали двое мужчин и вырвали у неё большую часть ёе сбережений. Позже при пересчёте, оказалось, что 71-летняя уборщица лишилась 800 тысяч рублей. Куда везла женщина эти деньги и как планировала ими распорядиться, пока неизвестно.

— Потерпевшая смогла описать одного из нападавших, как худощавого, невысокого мужчину 30 - 35 лет, похожий на цыгана, второго ей запомнить не удалось, — рассказал kp.ru источник

Для поиска нападавших полицией введён план "Перехват", грабителей разыскивают как в Нижегородской области, так и в соседних регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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