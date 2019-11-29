2019-11-29T17:32:25+03:00
Звезды

Певица Жасмин показала любовь с двухметровым красавцем

В новом клипе звезда предстала в откровенном образе [видео]
Елена ПЕТРОВА
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В кадре двухметровый красавец сыграл любовь и разлуку с Жасмин так убедительно, что в эту страсть поверила вся съемочная группаВ кадре двухметровый красавец сыграл любовь и разлуку с Жасмин так убедительно, что в эту страсть поверила вся съемочная группа
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Певица и многодетная мама Жасмин (у артистки трое детей — сыновья трех и 22 лет и семилетняя дочь) редко радует поклонников откровенными образами: предпочитает закрытые наряды, не увлекается провокационными клипами и фотосессиями. Но в новое видео Жасмин на песню «Сильней огня», которое вышло 27 ноября, получилось на редкость смелым.

Это первая сольная работа Жасмин с поэтом Михаилом Гуцериевым, о сотрудничестве с которым она давно мечтала.

- Михаил Гуцериев – невероятный поэт. В его поэзии тонкие метафоры и мудрость жизни, - поделилась Жасмин. - В этом смысле он уникальный. Михаил Сафарбекович не просто пишет, ему важно прочувствовать артиста. Когда появилась эта песня, поняла: это именно то, что я хочу сказать своему зрителю, то, что сейчас чувствую. Это то, что было мне так необходимо. Зрители окунутся в два мира: в одном пара существует, они любят друг друга, ссорятся и мирятся; в другом – он ее предал, она хочет вернуть ему ту боль, которую он ей причинил.

Певица Жасмин показала любовь с двухметровым красавцем Фото: предоставлено пресс-службой

Певица Жасмин показала любовь с двухметровым красавцемФото: предоставлено пресс-службой

Съемки клипа проходили в Израиле в совершенно уникальном месте – доме, который построен по специальному проекту и за которым охотятся самые известные мировые журналы по архитектуре. Главную роль исполнил местный актер и преподаватель актерского мастерства Gal Ben Amara. В кадре двухметровый красавец сыграл любовь и разлуку с Жасмин так убедительно, что в эту страсть поверила вся съемочная группа.

Съемки клипа проходили в Израиле Фото: предоставлено пресс-службой

Съемки клипа проходили в ИзраилеФото: предоставлено пресс-службой

- Мне дала возможности для маневра строчка «Сильней огня горячий зной в твоей постели…», которая сразу натолкнула на визуальные образы, - рассказал режиссер клипа Сергей Солодкий. - Ведь стихи – это фундамент, который дает полет творчеству. Я попытался их превратить в знакомую многим историю.

Жасмин Сильней огня (Official Video).

ИСТОЧНИК KP.RU

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