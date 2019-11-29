2019-11-29T17:17:53+03:00
Город помогает

Жители психоневрологических интернатов столицы устроили выставки своих работ

Экспозиции смогли увидеть посетители в Москве и Подмосковье
Наталья ЮРЬЕВА
Поделиться:
Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
Изменить размер текста:

Выставки художественных произведений, созданных проживающими в столичных психоневрологических интернатах, с большим успехом прошли в недавно Москве и Подмосковье. На них были представлены работы в различных жанрах и техниках.

Например, в культурном центре «Москворечье» совместно с Департаментом культуры Москвы и психоневрологическим интернатом № 34 проводилась выставка иллюстративной графики и акварели в технике «a la prima» художника Георгия Седых. Главная особенность этого необычного метода - быстрота. Картину необходимо полностью закончить в один прием, до полного высыхания красок. В экспозиции можно было увидеть ранние работы автора, написанные более 30 лет назад.

А в Центральном Дворце культуры «Созвездие» подмосковного Дмитрова прошла выставка «Души и рук творенье». Работы создавались в разной технике - живопись, аппликация, коллаж, тканевые панно. Всему этому научились подопечные ПНИ № 34 в лечебно-трудовых мастерских. Занятия посещают больше 30 человек, и у каждого есть любимое творческое направление. Изготавливают здесь и масштабные работы, в создании которых принимают участие сразу несколько человек.

«Для подопечных ПНИ подобные выставки - способ самовыражения, возможность заявить о себе, показать людям свой талант и быть услышанными. Ведь для реабилитации необходимо не только стремление самого человека, но и желание окружающих принять их такими, какие они есть», - отметили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина ранил ножом полицейского в метро Москвы
Эрдоган предложил Макрону проверить свой мозг
В Лондоне совершено еще одно нападение: ранены несколько человек
Путин надеется, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама"
Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту
МИД прокомментировал переброску войск США к центру нефтедобычи в Сирии
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
"Газпром": прокачка "Северного потока-2" не будет зависеть от Украины
Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа на Украину
Древние артефакты обнаружены при прокладке "Турецкого потока" в Сербии
Президент Чехии призвал не забывать, что "власовцы" - предатели родины
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря
Прокурор запросила 14 лет тюрьмы для экс-министра финансов Подмосковья за хищение 14 млрд рублей
Посольство Украины в США пожаловалось на Apple из-за российского Крыма в приложениях
Руководство «Нафтогаза» обратилось в суд Латвии по спору с «Газпромом»