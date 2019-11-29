Жители психоневрологических интернатов столицы устроили выставки своих работ

Выставки художественных произведений, созданных проживающими в столичных психоневрологических интернатах, с большим успехом прошли в недавно Москве и Подмосковье. На них были представлены работы в различных жанрах и техниках.

Например, в культурном центре «Москворечье» совместно с Департаментом культуры Москвы и психоневрологическим интернатом № 34 проводилась выставка иллюстративной графики и акварели в технике «a la prima» художника Георгия Седых. Главная особенность этого необычного метода - быстрота. Картину необходимо полностью закончить в один прием, до полного высыхания красок. В экспозиции можно было увидеть ранние работы автора, написанные более 30 лет назад.

А в Центральном Дворце культуры «Созвездие» подмосковного Дмитрова прошла выставка «Души и рук творенье». Работы создавались в разной технике - живопись, аппликация, коллаж, тканевые панно. Всему этому научились подопечные ПНИ № 34 в лечебно-трудовых мастерских. Занятия посещают больше 30 человек, и у каждого есть любимое творческое направление. Изготавливают здесь и масштабные работы, в создании которых принимают участие сразу несколько человек.

«Для подопечных ПНИ подобные выставки - способ самовыражения, возможность заявить о себе, показать людям свой талант и быть услышанными. Ведь для реабилитации необходимо не только стремление самого человека, но и желание окружающих принять их такими, какие они есть», - отметили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.