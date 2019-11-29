2019-11-29T17:31:32+03:00
Город помогает

В Москве пройдет первая церемония награждения «Человек года» проекта «Московское долголетие»

Среди участников отметят лучших активистов, преподавателей и партнеров проекта
Ольга АНДРЕЕВА
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Проект мэра «Московское долголетие» подводит итоги 2019 года. В ближайший понедельник, 2 декабря, впервые на проекте пройдет торжественная церемония награждения «Человек года».

«На ней вручат награды самым активным участникам, преподавателям и партнерам проекта, которые в 2019 году внесли значительный вклад в развитие проекта, кто своим примером вдохновляет москвичей старшего поколения быть успешными в любом возрасте», - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Торжественная церемония проекта «Московское долголетие» пройдет в Московском государственном академическом театре «Русская песня». Ведущие - Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев. На сцене выступят известные российские артисты и участники проекта. Победительница вокального конкурса «Московского долголетия» «Возраста.Net» Светлана Игнатова споет вместе с группой «Квартро». Сводный хор проекта «Московское долголетие» выступит под аккомпанемент Центрального военного оркестра министерства обороны России. Певица Валерия выйдет на сцену с пятью танцевальными парами - финалистами танцевального марафона проекта «Московское долголетие». С группой «Земляне» выступят 10 лауреатов различных творческих конкурсов проекта.

В фойе театра откроются тематические фотозоны, а также портретная галерея лауреатов церемонии, автором которой стал популярный фотограф Дмитрий Исхаков.

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