В Москве наградили победителей премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»
Премия «Приоритет» проводится уже пятый год подряд. И на сей раз организаторы присвоили ей статус юбилейной. Может быть, именно поэтому все 300 зрителей в Большом зале Общественной палаты РФ заметно волновались. Получить диплом победителя юбилейной премии почетно вдвойне.
Как нам рассказали в пресс-службе оргкомитета, судьбу участников состязания – промышленных предприятий – решали члены Экспертного и Индустриального совета премии. Этому предшествовал отбор номинантов из более 500 участников в течение трех туров. В результате только 170 компаний смогли принять участие в борьбе за звание лучших.
Перед началом церемонии мы пообщались с председателем оргкомитета премии Виталием Расницыным.
- Пять лет назад мы начали награждать лучшие предприятия, которые включились в нелегкую борьбу за импортозамещение, потому что это было и остается важнейшей задачей для экономической безопасности нашей страны, - отметил Виталий Расницын. - Каждый год мы проводим эту премию, на которую претендует множество предприятий со всех регионов нашей страны. Мы награждаем лучших не только в том, что они делают сегодня, но и в том, что они хотят сделать в будущем. Экспертный совет премии отбирает лауреатов из очень конкурентной среды. Да, импортозамещение сегодня идет сложно. Да, не везде оно удачно. Но есть сферы, где импортозамещение одержало большие победы. Это и агропромышленный комплекс, и фармацевтическая отрасль. Активно развивается импортозамещение в сфере информационных технологий. Здесь очень много проблем, но количество компаний – участников растет с каждым годом. Несмотря на санкции, а может быть и благодаря им, мы сможем развить нашу промышленность, а вместе с ней экономический и технологический суверенитет нашей страны.
Импортозамещение нам необходимо как воздух, так считает президент Российской федерации качества Геннадий Воронин.
- А иначе встанет вся наша промышленность, - говорит эксперт. - Но говоря об импортозамещении нужно не забывать об импортонезависимости во всех сферах. И о качестве производимой продукции. Качество должно быть таким, что мы могли эту продукцию успешно экспортировать. Премия «Приоритет» - очень важна как стимул для предприятий –участников. Так мы помогаем мы развиваться, чтобы и и дальше процесс импортозамещения шел нормально.
КТО ПОБЕДИЛ?
Номинация «Приоритет-Оборонпром»
- Кировский завод «Маяк», Каменск-Уральский литейный звод, ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение.
Номинация «Приоритет-Машиностроение»
- АО «Метровагонмаш», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», АО «Центр судоремонта «Звёздочка« (Архангельская область).
Номинация «Приоритет-ТЭК»
- АО «СУЭК», АО «ОДК – Газовые турбины», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД».
Номинация «Приоритет-Металлургия»
- «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие «Северсталь канаты».
Номинация «Приоритет-Станкостроение»:
- компания «Вириал», предприятие «ТермоЛазер», компания «Лазерные системы».
Номинация «Приоритет-IT»
- компания «РусБИТех-Астра», компания «СекьюрИТ», компания «Электронные Офисные Системы», компания «Рэйдикс», компания «МобилитиЛаб».
Номинация «Приоритет-Медпром»
- «КэреМенторЭйАй», «Бебиг», «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».
Номинация «Приоритет-Фарма»
- компания «Нанолек», компания «ФОРТ», компания «Фармасинтез».
Номинация «Приоритет-Агро»
- ООО ГК «ВИК», АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ООО «Чернышихинский мясокомбинат», ООО «СХП «Лукоз», ООО «Технопул-Р», «Пивоваренная компания «Балтика».
Номинация «Приоритет-Легпром»
- компания «КОТТОН КЛАБ», компания «ПТК «Модерам».
Номинация «Приоритет-Химпром»
- «НПК Химпроминжиниринг», АО «КАУСТИК», «Ведущий НИИ Химической Технологии».
Номинация «Приоритет-Инновация»
- АО «Камов», АО «НПО «Микроген», Федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат», компания «Нанотехнологический Центр Композитов».
Номинация «Приоритет-Локализация»
- Компании ООО «ВестасМэньюфэкчуринг Рус», компания «Мерк», ФГУП «Росморпорт».
Номинация «Приоритет-Конверсия»
- «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».
Номинация «Приоритет-Экспорт»
- ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.
Номинация «Приоритет-Товары народного потребления»
- компания «Парфюм Стиль», группа компаний «КЛАС».
Номинация «Приоритет-Электроника»
- ПАО «Октава», ГК «Микрон», АО «НИИ молекулярной электроники».
Номинация «Приоритет-Туризм» - компания Bronevik.com.
Специальная номинация «За вклад в Трансфер технологий и экспорт высокотехнологичной продукции» - компания «РОСНАНО».
Специальная номинация «Лидер авиаприборостроения» - «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
СПРАВКА «КП»
Главная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU