В Москве наградили победителей премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»

Премия «Приоритет» проводится уже пятый год подряд. И на сей раз организаторы присвоили ей статус юбилейной. Может быть, именно поэтому все 300 зрителей в Большом зале Общественной палаты РФ заметно волновались. Получить диплом победителя юбилейной премии почетно вдвойне.

Как нам рассказали в пресс-службе оргкомитета, судьбу участников состязания – промышленных предприятий – решали члены Экспертного и Индустриального совета премии. Этому предшествовал отбор номинантов из более 500 участников в течение трех туров. В результате только 170 компаний смогли принять участие в борьбе за звание лучших.

Перед началом церемонии мы пообщались с председателем оргкомитета премии Виталием Расницыным.

- Пять лет назад мы начали награждать лучшие предприятия, которые включились в нелегкую борьбу за импортозамещение, потому что это было и остается важнейшей задачей для экономической безопасности нашей страны, - отметил Виталий Расницын. - Каждый год мы проводим эту премию, на которую претендует множество предприятий со всех регионов нашей страны. Мы награждаем лучших не только в том, что они делают сегодня, но и в том, что они хотят сделать в будущем. Экспертный совет премии отбирает лауреатов из очень конкурентной среды. Да, импортозамещение сегодня идет сложно. Да, не везде оно удачно. Но есть сферы, где импортозамещение одержало большие победы. Это и агропромышленный комплекс, и фармацевтическая отрасль. Активно развивается импортозамещение в сфере информационных технологий. Здесь очень много проблем, но количество компаний – участников растет с каждым годом. Несмотря на санкции, а может быть и благодаря им, мы сможем развить нашу промышленность, а вместе с ней экономический и технологический суверенитет нашей страны.

Импортозамещение нам необходимо как воздух, так считает президент Российской федерации качества Геннадий Воронин.

- А иначе встанет вся наша промышленность, - говорит эксперт. - Но говоря об импортозамещении нужно не забывать об импортонезависимости во всех сферах. И о качестве производимой продукции. Качество должно быть таким, что мы могли эту продукцию успешно экспортировать. Премия «Приоритет» - очень важна как стимул для предприятий –участников. Так мы помогаем мы развиваться, чтобы и и дальше процесс импортозамещения шел нормально.

КТО ПОБЕДИЛ?

Номинация «Приоритет-Оборонпром»

- Кировский завод «Маяк», Каменск-Уральский литейный звод, ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Номинация «Приоритет-Машиностроение»

- АО «Метровагонмаш», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», АО «Центр судоремонта «Звёздочка« (Архангельская область).

Номинация «Приоритет-ТЭК»

- АО «СУЭК», АО «ОДК – Газовые турбины», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД».

Номинация «Приоритет-Металлургия»

- «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие «Северсталь канаты».

Номинация «Приоритет-Станкостроение»:

- компания «Вириал», предприятие «ТермоЛазер», компания «Лазерные системы».

Номинация «Приоритет-IT»

- компания «РусБИТех-Астра», компания «СекьюрИТ», компания «Электронные Офисные Системы», компания «Рэйдикс», компания «МобилитиЛаб».

Номинация «Приоритет-Медпром»

- «КэреМенторЭйАй», «Бебиг», «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».

Номинация «Приоритет-Фарма»

- компания «Нанолек», компания «ФОРТ», компания «Фармасинтез».

Номинация «Приоритет-Агро»

- ООО ГК «ВИК», АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ООО «Чернышихинский мясокомбинат», ООО «СХП «Лукоз», ООО «Технопул-Р», «Пивоваренная компания «Балтика».

Номинация «Приоритет-Легпром»

- компания «КОТТОН КЛАБ», компания «ПТК «Модерам».

Номинация «Приоритет-Химпром»

- «НПК Химпроминжиниринг», АО «КАУСТИК», «Ведущий НИИ Химической Технологии».

Номинация «Приоритет-Инновация»

- АО «Камов», АО «НПО «Микроген», Федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат», компания «Нанотехнологический Центр Композитов».

Номинация «Приоритет-Локализация»

- Компании ООО «ВестасМэньюфэкчуринг Рус», компания «Мерк», ФГУП «Росморпорт».

Номинация «Приоритет-Конверсия»

- «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».

Номинация «Приоритет-Экспорт»

- ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

Номинация «Приоритет-Товары народного потребления»

- компания «Парфюм Стиль», группа компаний «КЛАС».

Номинация «Приоритет-Электроника»

- ПАО «Октава», ГК «Микрон», АО «НИИ молекулярной электроники».

Номинация «Приоритет-Туризм» - компания Bronevik.com.

Специальная номинация «За вклад в Трансфер технологий и экспорт высокотехнологичной продукции» - компания «РОСНАНО».

Специальная номинация «Лидер авиаприборостроения» - «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

СПРАВКА «КП»

Главная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса.