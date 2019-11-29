Лекарство «Фризиум», из-за покупки которого за рубежом задерживали мам больных детей, зарегистрируют в России

Противосудорожный препарат «Фризиум» очень нужен почти трем тысячам страдающих от эпилепсии российских детей. Однако в нашей стране он зарегистрирован не был. Естественно, мамы для своего ребенка были готовы хоть из-под полы доставать лекарство, облегчающее страдания. Заказывали его из-за границы. А при получении посылок их задерживали как нарушителей оборота наркотических средств, заводили уголовные дела. Правда, после общественного резонанса преследование прекратили.

Как рассказала в интервью Радио «КП» (97,2) Вероника Скворцова, в октябре Минздрав закупил большую партию «Фризиума» за рубежом, чтобы обеспечить лекарством всех нуждающихся. Препарат стал поступать в регионы.

А производитель «Фризиума» компания «Санофи» подала документы на регистрацию своего средства в РФ. Представители Минздрава обещают, что экспертизы по нему должны закончиться к марту.

Но почему так долго? Это ведь не какой-то инновационный супер-пуперэликсир, он зарегистрирован и продается в Европе. Почему бы в таких случаях не признавать регистрационные документы без дополнительных проверок? Эти вопросы мы задали эксперту фармрынка Николаю Беспалову:

- Вообще-то, если «Фризиум» зарегистрируют в марте, это будет очень быстро! Стандартная процедура регистрации препарата у нас в стране, при том, что у фарм-компании есть все необходимые документы и результаты клинических исследований, занимает около года.

Вообще, рынок лекарств у нас в стране сейчас находится в состоянии, близком к коллапсу. И во-многом, из-за непродуманных действий чиновников. Причем их об этом предупреждали сразу же после введения законов - все эти последствия легко просчитывались. Но разве у нас принято думать, к чему приведут спорные решения?

В итоге часть компаний вынуждена уходить с рынка, потому что наши законы вынуждают их производить лекарства из списка жизненно важных препаратов и продавать по цене ниже себестоимости. Какие-то лекарства недоступны россиянам, потому что регистрировать препараты у нас дорого и сложно, и если рынок их сбыта небольшой (заболевание, которое они лечат, редкое) - получается слишком невыгодно. В результате один за другим возникает дефицит важных и нужных препаратов: преднизолона, антибиотиков, сыворотки от клещевого энцефалита. Список «пропавших» препаратов идет уже на сотни...

- Изначально законодатели стояли на позициях, что наш отечественный рынок очень привлекателен для фармкомпаний, - объясняет эксперт. - И это так, но не всегда. Например, в случае с редкими (орфанными) заболеваниями у производителей просто нет мотивации пробиваться к нам сквозь препоны. И можно было бы пойти им навстречу: признавать регистрацию в других странах, например. Хотя бы в случаях, когда препарат не может иметь массового спроса. Но кто возьмет на себя такую ответственность? У кого есть достаточный административный ресурс? Я в это не верю...