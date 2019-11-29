Ревизоров в России будут сокращать целыми ведомствами

В правительстве обсудили законопроекты о «регуляторной гильотине», чье лезвие чиновники натачивали весь год. С 2020-го перестает действовать огромное количество требований к бизнесу, которые восходят еще к нормативам советских времен и давно утратили актуальность. Зато штраф за их нарушение можно было получить вполне реальный.

Похоже, власти готовы пойти еще дальше.

- Может быть, нам одновременно с «регуляторной гильотиной» посмотреть еще раз на предмет сокращения контрольно-надзорных органов. Это как раз вписывается в решения по оптимизации численности государственных служащих, - предложил первый вице-премьер Антон Силуанов. - Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть.

Дмитрий Медведев в ответ сказал, что для бизнеса куда важнее не само число контролеров, а сколько бумажек придется оформлять, чтобы удовлетворить все их запросы.

- Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить, - заявил премьер-министр.

Если власти решат всерьез взяться за сокращение всевозможных инспекторов, им будет, где развернуться. Только на федеральном уровне работает 50 различных ведомств, на плечах которых 160 видов государственного контроля. А чтобы точно мало не показалось, к ним добавляются свои контролеры на региональном и местном уровнях. Итого только видов контроля в стране больше 200! А ведь по каждому свои требования, предписания и порядки… Их набирается порядка двух миллионов.

- Это колоссальная цифра. Даже чтобы просто перечислить их все, потребуется огромное время, - сказал Дмитрий Медведев.

Убрать избыточные требования как раз и призвана регуляторная гильотина. Но уже на этапе обсуждения от гильотины «спасли» многие ведомства. Силовики, налоговики и таможенники могут спасть спокойно — меньше полномочий у них не станет. Не грозят никакие новшества и Центробанку.

За тем, чтобы все было по правилам, присматривает 200-тысячная армия инспекторов, на содержание которой государство тратит по пол-триллиона рублей в год. Часть ее может пасть жертвой объявленного 10-процентного сокращения госслужащих. Это было бы логично: раз теперь меньше требований к магазинам, кафе и цехам, контролировать их тоже станет проще.

МНЕНИЕ

- У нас огромное число ведомств, которые дублируют функции друг друга. Взять хотя бы экологию и природопользование: есть Росприроднадзор, Россельхознадзор, природоохранная прокуратура, часть полномочий у Роспотребнадзора и Ростехнадзора, - перечисляет политолог Георгий Бовт. - Хотя в других странах все эти функции выполняют профильные министерства, которые задают стандарты и контролируют их соблюдение. Можно безболезненно распустить Росздравнадзор, передав его функции Минздраву, то же самое, например, с Рособрнадзором и Министерством просвещения. Другое дело, что сокращать ведомства проку мало. Оставшиеся чиновники все равно перераспределят контролирующие функции, потому что от полномочий они не откажутся. У нас в этой сфере вообще неверно расставлены приоритеты. Есть куча правил о том, как нужно готовить продукты питания. Но какая вам разница, как приготовили котлету, если на выходе результат нормальный? И так везде: контролируют процесс и думают, что тем самым контролируют результат. А это не так.