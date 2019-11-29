2019-11-29T19:41:23+03:00
В мире

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне

Полиция не исключает, что нападавший мог быть связан с террористическими организациями [видео]
Арина СУВОРОВА
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Сейчас мост и улицы вокруг него оцеплены. На месте работают полицейскиеСейчас мост и улицы вокруг него оцеплены. На месте работают полицейскиеФото: REUTERS
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В центре британской столицы, на Лондонском мосту, неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения.

На данный момент известно, что один человек был застрелен, и еще один задержан полицией. Личность убитого устанавливается. Следователи не исключают, что это мог быть теракт.

Как рассказал журналист «Би-би-си» Джон Макманус, ставший случайным свидетелем происшествия, он видел, как несколько мужчин сцепились на Лондонском мосту. Началась драка. После этого подъехала полиция и через некоторое время открыла стрельбу по дерущимся.

Сейчас мост и улицы вокруг него оцеплены. На месте работают полицейские.

Летом 2017 года на Лондонском мосту произошел террористический акт, когда фургон наехал на прохожих. После этого трое мужчин, находящихся в машине, напали с ножами на людей. Тогда семь человек погибли, 48 были ранены. Нападавшие были застрелены полицией. Ответственность за произошедшее на себя взяли боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».

Поножовщина на мосту в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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