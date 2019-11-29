Новые сериалы, которые стоит посмотреть этой зимой

Британский сериал от создателя «Черного зеркала» с актерами из «Игры престолов» и «Гарри Поттера» о всепоглощающих социальных сетях, австралийский триллер о закоулках мужской психики и британская драма об обратной стороне Голливуда. Зимний сериальный сезон объявляем открытым!

Поток

The Feed, 2019

Поток

Британский фантастический сериал-кибертриллер об угрозах, которые несут людям новые технологии. Лондонский ученый Лоуренс Хэтфилд создал уникальную вещь, которая в идеале должна объединить людей, позволяя им слить свои мысли и чувства в единый Поток. Они могут моментально обмениваться информацией, образами, идеями, эмоциями и воспоминаниями и творить собственный мир силой мысли, не используя никаких дополнительных приспособлений. Так что, если захочешь, ты никогда не будешь одинок. Однако достаточно всего одного хакера, который настроен не так идеалистично, чтобы миллионы людей оказались подчинены злой воле и выполняли чужие приказы. На ivi с 1 декабря.

Трейлер: https://youtu.be/blf9bZEUX40

Расплата

Reckoning, 2019

Расплата

Австралийский детективный триллер, исследующий темные закоулки мужской психики. Лео Дойл работает в школе психологом, а Майк Серрато служит в полиции в отделе расследования убийств. Оба они беззаветно преданны своим семьям и обожают своих детей, но один из них – серийный убийца. Когда в округе находят труп подростка, их жизнь вываливается из привычной колеи и требует решительных действий. Все 10 серий остросюжетного психологического сериала выйдут на ivi 10 декабря.

Грязные деньги

Dark Money, 2019

Грязные деньги

Очень грустный драматический сериал из Великобритании о мрачном закулисье кинобизнеса. Мальчик Айзек возвращается домой в Лондон из Голливуда, где снимался в самом настоящем блокбастере и отлично проявил себя как актер. Однако ребенок не рад собственному успеху и не хочет делиться впечатлениями о первой работе. Вместо рассказов о смешных историях на съемочной площадке Айзек показывает родителям видеозапись на телефоне о том, что богатый и влиятельный продюсер Джотэм Старр домогался его в перерывах между съемками. Мама и папа в шоке и готовы требовать возмездия в суде, но отлаженные схемы замалчивания скандалов начинают работать моментально.