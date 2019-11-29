2019-11-29T19:09:31+03:00
Общество

Новые сериалы, которые стоит посмотреть этой зимой

Если вы любите сериалы, то наверняка следите за выходом новых историй. В онлайн-кинотеатре ivi сразу три сериальные зарубежные новинки, которые нельзя откладывать до следующего года!
Поделиться:
Изменить размер текста:

Британский сериал от создателя «Черного зеркала» с актерами из «Игры престолов» и «Гарри Поттера» о всепоглощающих социальных сетях, австралийский триллер о закоулках мужской психики и британская драма об обратной стороне Голливуда. Зимний сериальный сезон объявляем открытым!

Поток

The Feed, 2019

Поток

Поток

Британский фантастический сериал-кибертриллер об угрозах, которые несут людям новые технологии. Лондонский ученый Лоуренс Хэтфилд создал уникальную вещь, которая в идеале должна объединить людей, позволяя им слить свои мысли и чувства в единый Поток. Они могут моментально обмениваться информацией, образами, идеями, эмоциями и воспоминаниями и творить собственный мир силой мысли, не используя никаких дополнительных приспособлений. Так что, если захочешь, ты никогда не будешь одинок. Однако достаточно всего одного хакера, который настроен не так идеалистично, чтобы миллионы людей оказались подчинены злой воле и выполняли чужие приказы. На ivi с 1 декабря.

Трейлер: https://youtu.be/blf9bZEUX40

Расплата

Reckoning, 2019

Расплата

Расплата

Австралийский детективный триллер, исследующий темные закоулки мужской психики. Лео Дойл работает в школе психологом, а Майк Серрато служит в полиции в отделе расследования убийств. Оба они беззаветно преданны своим семьям и обожают своих детей, но один из них – серийный убийца. Когда в округе находят труп подростка, их жизнь вываливается из привычной колеи и требует решительных действий. Все 10 серий остросюжетного психологического сериала выйдут на ivi 10 декабря.

Грязные деньги

Dark Money, 2019

Грязные деньги

Грязные деньги

Очень грустный драматический сериал из Великобритании о мрачном закулисье кинобизнеса. Мальчик Айзек возвращается домой в Лондон из Голливуда, где снимался в самом настоящем блокбастере и отлично проявил себя как актер. Однако ребенок не рад собственному успеху и не хочет делиться впечатлениями о первой работе. Вместо рассказов о смешных историях на съемочной площадке Айзек показывает родителям видеозапись на телефоне о том, что богатый и влиятельный продюсер Джотэм Старр домогался его в перерывах между съемками. Мама и папа в шоке и готовы требовать возмездия в суде, но отлаженные схемы замалчивания скандалов начинают работать моментально.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Уральские сказки о пропавших сотнях миллионов
В суде выяснилось, что депутат Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков через родных и знакомых влияет на десяток успешных фирм. Но если верить декларациям о доходах - зарабатывает на уровне продавца «Пятерочки»
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
Йеменские повстанцы сбили вертолет ВВС Саудовской Аравии
Трехсторонние консультации по газу перенесены на следующую неделю
Мужчина ранил ножом полицейского в метро Москвы
Эрдоган предложил Макрону проверить свой мозг
В Лондоне совершено еще одно нападение: ранены несколько человек
Путин надеется, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама"
Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту
МИД прокомментировал переброску войск США к центру нефтедобычи в Сирии
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
"Газпром": прокачка "Северного потока-2" не будет зависеть от Украины
Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа на Украину
Древние артефакты обнаружены при прокладке "Турецкого потока" в Сербии
Президент Чехии призвал не забывать, что "власовцы" - предатели родины
Роскомнадзор опубликовал список сайтов с фейковыми новостями
Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря
Прокурор запросила 14 лет тюрьмы для экс-министра финансов Подмосковья за хищение 14 млрд рублей
Посольство Украины в США пожаловалось на Apple из-за российского Крыма в приложениях
Руководство «Нафтогаза» обратилось в суд Латвии по спору с «Газпромом»