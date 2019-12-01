Ресторан Yura: характер строгий, нордический

Надо, наверное, отметить, что мы имеем дело с рестораном при отеле. Или не надо: на самом ресторане (во всяком случае — на кухне) это никак не сказывается. Ну разве что вход через гостиничный холл мимо стойки регистрации. И сразу на второй этаж. Где вам почти мгновенно преподнесут amuse-bouche в виде зерновых чипсов и пряного майонеза из зеленого горошка. Ужасно хочется позвать за стол пару-тройку воробьев — они бы наверняка с удовольствием поклевали овес (кажется, это был овес), в декоративных целях насыпанный на маленьком деревянном лоточке. Чертовски симпатичное начало, честное слово.

Ужасно хочется позвать за стол пару-тройку воробьев — они бы наверняка с удовольствием поклевали овесФото: Леонид ЗАХАРОВ

Про ресторан надо в первую очередь знать, что за кухню здесь отвечает Андрей Коробяк. Он родом из Эстонии успел поработать в нескольких странах, в том числе в Дании, в знаменитом заведении Geranium. В Москве он славно потрудился в ресторане нордической кухни MOS, теперь многие свои навыки и представления о прекрасном перенес сюда, в Yura.

На фото сморреброд со слабосоленым лососемФото: Леонид ЗАХАРОВ

Ясно, что без сморребродов тут не могло обойтись. Оно и не обошлось. Четыре вида, все хороши, выбирайте. На фото сморреброд со слабосоленым лососем на исключительно правильно подобранном хлебе (590 р). Классика жанра, исполненная на высоком уровне.

Альтернативой (ну или дополнением — тут уж у кого какой аппетит) могут стать брокколи на гриле (780), паштет из куриной печени (690) или крудо из сибаса (890).

Еще один пламенный привет нордической кухнеФото: Леонид ЗАХАРОВ

Крем-суп с копченой сельдью (590) — еще один пламенный привет нордической кухне, светлые воспоминания шефа о молодых годах. Ингредиенты: сливочный сыр, лук, рыбный бульон, копченая сельдь. Звучит как задание «Приготовь что-нибудь съедобное из несочетаемых продуктов» на конкурсе молодых поваров. А в результате имеем волшебный суп с ароматом, который бывает на хороших рыбных коптильнях. Внимание: сытно.

Закажите перепелку, к ней топинамбур подается в четырех видахФото: Леонид ЗАХАРОВ

Крем-суп из печеного топинамбура (550) тоже весьма недурен, но два супа, согласитесь, многовато, а если вы питаете к «земляной груше» столь же нежные чувства, что и Андрей Коробяк, закажите лучше перепелку (1190), к ней топинамбур подается в четырех видах: сырой, запеченный, в виде пюре да еще и чипс из кожицы. Очень даже интересно получается. Плюс еще луковый мармелад, соус на основе портвейна, да и сама перепелка хороша, чего уж там. Вернее будет сказать — прехорошенькая, с учетом ее размеров.

Мясо сочное, хлеб этими соками пропитывается почти мгновенно и становится мягким хлебным пюреФото: Леонид ЗАХАРОВ

В говядине Rossini (1490) мне непонятно ровно одно: для чего мясо (отлично, кстати, приготовленное) лежит на куске хлеба. Да, в некоторых версиях рецепта так оно и задумано, но толку-то? Мясо сочное, хлеб этими соками пропитывается почти мгновенно и становится мягким хлебным пюре. Сдается мне, это блюдо для Коробяка слегка чужое. В общем, по разряду стейков стоит придумать что-то другое (если уж так необходимо иметь в меню что-то по этому разряду).

Это называется «Десерт из имперского стаута»Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В конце был десерт, который, честно говоря, меня озадачил. Хотя, наверное, это даже неплохо, когда десерт заставляет призадуматься — пища не только для желудка, но и для ума.

Это называется «Десерт из имперского стаута» (450). Там есть тапиока, соленая карамель, немного шоколадного кекса. Надо заметить, вкусно и как минимум неординарно. Непонятны две детали: где там стаут и зачем к этому десерту подается панаш — смесь лимонада и пива? Буду с этим разбираться во время следующего визита.

Yura

Страстной бульвар, 2