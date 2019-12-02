Зачем фанаты гробят Дзюбу?

Конфликт между Артемом Дзюбой и частью фанатов "Спартака" пошёл по одному из самых негативных сценариев. Ни одна из сторон не сделала шаг навстречу, а после матча «Зенит» - «Спартак» (1:0) стало ещё хуже.

Это была как раз та игра, где футбол ушёл на второй план. После матча все ждали Артема Дзюбу, но не для того, чтобы он рассказал, как он сделал гол в ворота своей бывшей команды, а чтобы он высказал, все, что думает об атмосфере вокруг этой встречи. А она была угнетающей.

Футбольные и все другие власти Санкт-Петербурга знали, что фанаты «Спартака» враждебно настроены против Артема Дзюбы и решили взять под защиту капитана «Зенита» и сборной России. Но сделали это так, что подняли волну протеста в фанатских кругах. Сначала были идеи вообще закрыть гостевой сектор на питерском стадионе на этот матч. Но регламент не позволил. И тогда пошли другим путем: весь день в Санкт-Петербурге шли задержания болельщиков из Москвы. Фанаты рассказывают, что полиция арестовывала за употребление нецензурных выражений. В результате по разным данным было задержано от 80 до 200 фанатов «Спартака». Полиция дала понять, что проводила аресты, чтобы предотвратить массовые драки между питерскими и московскими фанатами.

На стадионе тоже было жарко. На секторах «Спартака» появились баннеры: «Спартак» – на всю жизнь. А ты, бомж Дзюба, играй за каждую мусорку», а несколько тысяч красно-белых только и делали, что скандировали оскорбительные лозунги в адрес капитана сборной России. Их на арене глушили специальными колонками, но на поле точно было все слышно.

Так что после матча Дзюбу журналисты ждали с нетерпением. Но он, промчавшись мимо бросил только одну фразу: «Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам».

Хуже и придумать было нельзя. Потому что все эти волны ненависти точно ударят по сборной России.

Полтора года назад во время ЧМ-2018 сборная России при огромном участии Артема Дзюбы подружилась с болельщиками. Люди поняли, что российские футболисты – это не равнодушные миллионеры, которым все равно, как играть за национальную команду, и что о них думают трибуны. А сам Дзюба не уставал это объяснять и словами и делами: он забивал важные голы, а потом говорил правильные слова, подходил к детям, обнимал старушек и огненно шутил у Урганта. Народу нравилось. Дзюба превратился в супермена, в Аркадия Паровозова российского футбола.

Но супергерои не имеют права ненавидеть хейтеров. Что там творится внутри у Артема Дзюбы – отдельный разговор. Возможно, он обижен – старался быть примером, делал все, чтобы подружится с болельщиками, а они ему ни с того ни с сего матом. Но вот высказывать это он вряд ли вправе. Намного грамотнее было бы сказать несколько теплых слов тем, кто его поддерживал. Сыграть на позитиве, стать, как настоящий супергерой, выше той части толпы, что готова ломать все вокруг себя.

А тут еще власти с задержаниями и «репрессиями». А фанаты – такая категория, которой нравятся протесты, нравится быть в оппозиции, нравится быть «против», а не «за». И все – нет теперь атмосферы доверия между сборной, ее капитаном и болельщиками. Восстановить ее будет опять непросто.

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