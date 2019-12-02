На фотовыставке в парке «Красная Пресня» покажут приемные семьи

До 26 декабря включительно на аллее парка «Красная Пресня» проходит фотовыставка приемных семей «Моя семья». В ней участвуют 30 московских семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.

В проект было отобрано 30 приемных семей. Для них провели профессиональную фотосъемку в интерьерной студии. Четыре лучшие фотографии вывесили на стендах аллеи парка «Красная Пресня».

Кроме того, в декабре этого года пройдет голосование на сайте «Усынови, Москва», на котором выберут победителей фотоконкурса. Каждой семье подарят фотокнигу с 20 лучшими фотографиями.

«Выставка направлена на повышение авторитета замещающих семей в обществе и распространение их положительного опыта, - сказала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты Москвы Алла Дзугаева. - Это живой пример для тех, кто еще не решился на такой важный шаг».

По её словам, число детей, живущих в учреждениях, с 2010 года снизилось в три раза. Сейчас 93% воспитываются в семьях и только 7% - в Центрах содействия семейному воспитанию.

Напомним, в Москве по данным на май 2019 года проживает 20 579 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 19086 детей. В течение последних 6 лет количество детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот города Москвы, сократилась более чем 2,7 раза (с 4079 детей до 1493 детей).

Дополнительно дети-сироты ежегодно обеспечиваются путевками для отдыха. С 2014 года приемные семьи, воспитывающие трех и более детей, стали получать денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки на совместный отдых с подопечными детьми. С 2017 года эта мера поддержки распространена на все опекунские и приёмные семьи независимо от количества детей, воспитывающихся в семье.

Помимо этого, город помогает стать приемными родителями. В Москве с 2014 года реализуется пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание пятерых подростков или детей с инвалидностью.

По всему городу работают школы приемных родителей. Обучение в такой школе - обязательное условие для некровных приемных родителей или опекунов. Сейчас в Москве работают 42 школы. В них отучились за последние три года более 11 тысяч человек.