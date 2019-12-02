2019-12-02T11:29:30+03:00
Город помогает

В столице выбрали победителей конкурса грантов «Москва - добрый город»

Около 10 тысяч москвичей получат социальную помощь от НКО
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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В первом конкурсе грантов среди столичных социально ориентированных НКО «Москва - добрый город» конкурсная комиссия подвела итоги на расширенном заседании в центре «Моя карьера».

На открытой встрече известные общественники, ведущие СМИ и профильные эксперты решали, как гранты распределятся между организациями-конкурсантами.

Напомним, Департамент труда и социальной защиты принимал заявки с конца сентября. В конкурсе могла участвовать любая московская некоммерческая организация, работающая более года. Всего поступило 509 заявок. Из них 498 проектов допустили до экспертизы.

Конкурсная комиссия определила НКО-победители. Они получат финансовую поддержку от города на реализацию социальных проектов, которые сделают жизнь москвичей лучше, а также помогут тем, кто нуждается в помощи больше всего.

Всего в конкуре «разыгрывались» гранты по семи тематическим направлениям. Самой популярной стала категория, посвященная помощи и поддержке людей с инвалидностью. Вторую строчку заняли социальные проекты для многодетных мам и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Третьими стали проекты по социальной адаптации и реабилитации людей без определенного места жительства.

Сумма всех грантов - порядка 400 миллионов рублей из городского бюджета. Еще 150 миллионов рублей организации сами вложат в добрые социальные проекты. Всего около 10 тысяч москвичей получат поддержку от НКО.

«Этими грантами мы хотим помочь тем, кто делает добро именно в социальной сфере. Ради таких организаций мы решили сделать этот конкурс», - сказала Александра Александрова, первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Список проектов-победителей и объем их финансирования по трем типам грантов - большим, средним и малым - можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (https://dszn.ru).

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