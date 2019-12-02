Геннадий Онищенко: «Не верьте Le Monde, похоронившей в России алкоголизм! Он у нас пока ещё жив и с ним надо неустанно бороться!»

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России. Об этом оповестила французская газета Le Monde со ссылкой на публикацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вот почему мы решили обсудить эту тему с «известным борцом с извечной русской пагубой»...

- Алло, Геннадий Григорьевич! Мне вот теперь непонятно, с чем же вы боретесь, если вон даже Le Monde уже написала, что в России алкоголизм победили! (Извините, что у меня язык слегка заплетается, но я трезв). Как вы это все прокомментируете?

- Пить меньше надо, товарищ Гамов.

- А если серьезно?

- А если серьезно, то Le Monde является убежденной сторонницей «самопровозглашенного помощника» товарища Онищенко - по фамилии Гамов. То, что там написано, мы с вами обсуждали. Правда, вы тогда ерничали…

- Никогда!

- ...когда мы это обсуждали. Но Le Monde, она же не такая утонченная, как наш читатель и слушатель, поэтому - восприняла данные ВОЗ очень серьезно и забила в фанфары, что - побежден.

- Алкоголизм - у нас!

- Да! В общем-то, трактовка идет правильная в их публикации, но оценки - явно тенденциозные в сторону комплиментарности... В какой-то мере это можно даже посчитать информационным террором – убаюкать общественное мнение.

- Да ладно уж вам...

- И они там вот даже пишут, что надо с России брать пример.

- То есть, мы победили алкоголизм по сравнению с французами, на фоне Франции?

- Ну да. Там они приводят цифру 11,7 у них и 11,1 у нас.

- Расшифруйте, пожалуйста, что это такое.

- 11,1 у нас - безводного этилового спирта на душу населения в год, а у них якобы 11,7.

- В литрах.

- Да, в литрах это считается. Но они же не знают, что у нас - статистика гибкая, и она считает только продажи алкоголя, а о таком явлении, как нелегальная торговля, во Франции, видимо, не знают.

- У них и самогоноварения нету.

- Бог с ними, с французами, они пусть сами разбираются. Безусловно, успехи есть...

- У нас.

...но не такие оглушительные, как подается в данном случае в Le Monde.

Действительно, у нас растет поколение, которое меньше пьет, это очевидно. Слава Богу, это поколение Z, которое, я надеюсь, эту тенденцию (по-современному – тренд) сохранит.

Второе. Конечно же, сыграла роль и концепция антиалкогольной политики, проводимой у нас в стране. Это - и повышение цены на дешевый алкоголь. Мы с вами далеко шагнули после «Гжелки» за 68 рублей. Сейчас бутылка стоит 200 рублей.

- Ужас!

- Безусловно, сыграла свою роль пропаганда, отсутствие рекламы алкоголя.

- Хотя - наше доблестное Министерство торговли дурашливо периодически делает вбросы о том, что - давайте продлим продажу алкоголя, разрешим рекламу и так далее, это все ни в коем случае делать нельзя.

Конечно же, нам с вами нужно не упиваться успехами и похвальбой Le Monde, сложить ручки и устроить банкет по поводу победы над алкоголем. А надо продолжать спокойно, уверенно работать и трезво оценивать ситуацию. Потому что именно в этом - залог настоящей победы.

Потому что у нас еще высокая смертность мужского населения, мужчины на 10 лет меньше живут, чем женщины.

- Но это - не только от алкоголя!

- Мы еще не решили проблему средней продолжительности жизни, она у нас гораздо ниже, чем в Европе, и играет здесь большую роль алкоголь, в том числе и табак.

У нас еще много контрафакта, что тоже играет свою роль и не дает нам объективной оценки потребления.

Поэтому работы непочатый край…

- Короче, рано пить шампанское.

- Шампанское, товарищ Гамов… Вы, как говорится, не снижайте пафос моего заключительного слова.

- Всё, молчу.

- Да, молчите.

Итак, работы много, антиалкогольная концепция, кстати, у нас рассчитана была до 2020 года, которая в 2009-м году утверждена.

Я думаю, что соответствующие федеральные органы исполнительной власти работают над тем, чтобы ее продлить и переутвердить.

Так что, нужно засучить рукава и продолжить работу в духе тех позитивных тенденций, которые наметились у нас с вами. Желаю вам успехов в этом направлении.

- А шампанское пусть Le Monde пьет.

- Шампанское - это их напиток, это не наш.

- Ну вот, я и говорю. Согласен, Геннадий Григорьевич. Спасибо.

- Всего вам доброго.