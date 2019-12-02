СК России: дело семьи опекунов-садистов передано в суд

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела о гибели в 2018 году шестилетнего Степана Кукина. К уголовной ответственности привлечены опекуны мальчика: Юлия Блохина и ее супруг Евгений Блохин.

- Степан Кукин в апреле 2017 года попал в приемную семью Евгения и Юлии Блохиных. У опекунов сложилось к нему негативное отношение. На протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали его, а в связи с причиненными травмами медицинскую помощь ему не обеспечивали, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному приемному ребенку множество ударов руками и подручными предметами, причинив мальчику "комплекс телесных повреждений, от которых он впал в кому".

- После этого Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении Степана, - отмечает Петренко.

Первой о преступлении узнала медсестра, которая вызвала бригаду "Скорой помощи". Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, где он впоследствии, не приходя в сознание скончался.

Экспертам и следователями были добыты доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной и предъявить ей обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Дело передано в суд.