День борьбы со СПИДом: почему каждому нужно сдать тест на ВИЧ

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом – так называют смертельно опасную стадию развития вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По оценкам Роспотребнадзора, в России ВИЧ заражены больше миллиона человек, и большинство случаев передачи инфекции (58,9% в первом полугодии 2019 года) приходится на незащищенный секс с партнером противоположного пола. Когда сдавать анализы, если вы по каким-то причинам не стали предохраняться, и чем различаются разные виды диагностики ВИЧ, рассказала старший врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Эльвира Хуснутдинова.

Зачем проверяться на ВИЧ

Вирус иммунодефицита – инфекция, которая постепенно разрушает иммунную систему человека и приводит к тому, что организм теряет возможность сопротивляться болезням. Коварство ВИЧ заключается в том, что вирус может никак не проявлять себя на протяжении 10–12 лет, при этом не переставая размножаться – в результате инфекция обнаруживается на поздней стадии, когда к серьезным проблемам со здоровьем могут привести любые микроорганизмы, в том числе обычные спутники здорового человека, например, бактерии или простейшие, которые попадают на кожу рук.

При заражении ВИЧ у большинства людей не наблюдается никаких симптомов, и даже через несколько лет инфицированный человек продолжает чувствовать себя здоровым. В некоторых случаях через несколько недель после попадания вируса в организм могут появиться симптомы, схожие с гриппом: повышение температуры, боль в горле и головные боли, сыпь. При этом легче всего инфекция передается именно в течение нескольких первых месяцев – но, как правило, заболевшие узнают о своем статусе уже на более поздних стадиях.

Постепенно инфекция ослабляет иммунную систему, и могут появляться другие симптомы: увеличение лимфоузлов, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. Если инфицированный человек не получает лечения, снижающего вирусную нагрузку на организм, у него может начаться туберкулез, менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания. На последней стадии болезни, которая называется «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД), сопротивляемость организма становится настолько низкой, что к тяжелым последствиям и даже смерти могут привести оппортунистические инфекции – их вызывают возбудители, не опасные для человека с нормальным иммунитетом.

Как передается ВИЧ

ВИЧ может передаваться только через некоторые биологические жидкости: к ним относятся кровь, грудное молоко, семенную жидкость, вагинальные выделения. Слюна или пот к ним не относятся, поэтому Всемирная организация здравоохранения отмечает, что при обычных бытовых контактах, в том числе поцелуях, объятиях и рукопожатиях, заражения не происходит.

Несколько десятилетий назад ВИЧ распространялся преимущественно при использовании одного шприца потребителями инъекционных наркотиков, поэтому многие считали, что инфекция затрагивает в основном представителей маргинальных слоев общества. Сегодня мы видим, что вирус может представлять угрозу для любого, даже внешне самого благополучного человека. Роспотребнадзор отмечает, что вирус все чаще поражает людей, не входящих в группы риска (кроме наркопотребителей, к ним относятся секс-работники и люди, практикующие однополый секс): большинство случаев передачи ВИЧ в нашей стране происходит при гетеросексуальных контактах. Ведомство считает, что около трети людей, уже заразившихся ВИЧ, не знают о своем статусе – а значит, не могут принять меры, которые будут сдерживать вирус.

Как провериться на ВИЧ

У ВИЧ есть т. н. серологическое окно – период, когда вирус уже попал в организм, но еще выявляется в крови. Он может длиться до нескольких месяцев, поэтому даже отрицательный результат теста требует подтверждения: доноров, например, обязывают повторять анализ через полгода после сдачи крови, и только после этого используют ее для переливания. Нужно помнить о том, что возможны не только ложноотрицательные, но и ложноположительные результаты (при некоторых хронических, инфекционных, онкологических и других заболеваниях), поэтому диагноз никогда не ставится по результатам одного теста, даже если он свидетельствует в пользу наличия вируса. И, конечно, анализ на ВИЧ можно сдать анонимно.

Тест на антитела (АТ) и антигены (АГ)

Этот тест проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА) и используется в качестве первичного анализа на ВИЧ. Во время исследования оценивается, есть ли в крови человека антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с вирусом, и антигены – белки самого вируса, на которые реагируют такие антитела. Такой анализ нужно сдавать через 2–3 месяца после предполагаемого заражения: столько времени может потребоваться организму для реагирования на угрозу и производства антител. В случае обнаружения только антигенов результат анализа будет считаться сомнительным.

ПЦР-исследование

Во время исследования, которые выполняется методом полимеразной цепной реакции (еще его называют методом Real-Time – «в режиме реального времени), в крови можно обнаружить сам вирус. Такой анализ информативен уже на 10–15-й день после инфицирования, но из-за более высокой, по сравнению с ИФА, сложности проведения и стоимости, обычно он используется для подтверждения диагноза и обследования детей, рожденных от ВИЧ-позитивных женщин, а не в качестве профилактики.

Госпитальный комплекс

Тест на ВИЧ часто объединяют с анализами на другие инфекции – сифилисом и вирусными гепатитами B и C. Это связано с тем, что они передаются похожим образом (через кровь и при незащищенных сексуальных контактах) и нередко обнаруживаются вместе. Своим названием комплекс обязан тому, что выполнение этих анализов – обязательное требование перед госпитализацией.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»